西甲│巴塞隆拿窮到燶傳無力買國米射手　為填氹或變賣後防接班人

巴塞隆拿今夏於增兵方面裹足不前，多次被踢爆「冇錢買人」，或是報出令人難以置信的低價遭拒絕。 西班牙傳媒《馬卡報》近日爆料，指巴塞隆拿為何收購拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）失敗。

巴塞今夏進行大改革，清走多名「30+」主力球員，拿傑迪錫、維達爾及蘇亞雷斯已先後離隊，騰出部分薪酬空間。

不過，這支加泰隆尼亞球隊因新冠肺炎疫情影響，有指停賽3個月期間損失高達2億歐元，故今夏沒有太多資金買人。

外國傳媒認為拿達路馬天尼斯身價達1億歐元。（Getty Images）

法甲球隊里昂主席曾大爆巴塞根本「冇錢買人」，雖想要陣中翼鋒迪比，但竟要求免費租借。除了迪比外，求購利物浦中場韋拿杜姆時亦是如此，有指巴塞提出1000萬英鎊收購該名荷蘭國腳，遭到「紅軍」拒絕。

巴塞會長巴圖美奧為「做靚盤數」，已將尼爾遜施美度賣給狼隊，收到3000萬歐元的轉會費，但西甲勁旅似乎將這筆資金用來「填氹」。

蘇亞雷斯離去，馬天尼斯本身是最佳接班人，但巴塞沒有資金羅致這名阿根廷射手。（Getty Images）

巴塞報價低得離譜 國米斷然拒絕

外國傳媒認為拿達路馬天尼斯身價可達1億歐元，國米亦希望得到差不多的轉會費，故《馬卡報》指巴塞提出以1500萬歐元另加浮動條款求購時，23歲的馬天尼斯及其經理人都不敢相信巴塞出手如此低，國米亦理所當然地拒絕了這種「侮辱性」的報價。

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

有傳巴塞隆拿欲賣走陣中年青中堅杜迪保（Jean-Clair Todibo），除了愛華頓外，富咸亦對這名被視為「法國防線希望」的後衛有興趣。

《馬卡報》指巴塞定價1500萬歐元，但就算成功賣走杜迪保，這筆資金亦只會用作「填氹」，故不能指望巴塞在轉會市場上有什麼大動作。

另一方面，馬天尼斯雖欲轉投巴塞，但有指當交易已幾近無望完成後，他或會跟國米續約。

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：