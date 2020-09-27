【英超】熱刺遭紐卡素逼和　迪亞波打手輸12碼　VAR再成爭議焦點

熱刺周日（27日）英超主場鬥紐卡素，雖全場大部分時間控制戰局，雖有盧卡斯莫拉的入球先開紀錄，但完場前一個爭議性十足的十二碼，終被紐卡素逼和1：1。

熱刺上半場控制戰局，半場控球率達68%，但紐卡素門將卡爾達路化解多次攻勢。主隊要待到25分鐘才找到缺口，哈利卡尼左路沉底出地波，盧施素中間大漏，讓伏兵後柱的盧卡斯莫拉入楔射成1：0。

卡尼助攻莫拉先開紀錄。（路透社）

盧卡斯莫拉攻入今季個人首個英超入球。（路透社）

上場對修咸頓入球「大四喜」的孫興慜，32分鐘於客隊禁區頂，接應卡尼短傳起左腳施射，雖然彎過身前的紐卡素守將，達路亦已「投降」，惜妙射敵不過門柱，未能拉開紀錄。

孫興慜左腳妙射中柱。（路透社）

雖然紐卡素並非沒有攻勢，但始終「不入肉」。踢到30多分鐘兩隊突然踢「開放式足球」，兩邊快上快落，但不時斷纜。卡尼於39分鐘於客隊禁區內似乎無路可去，突然一下轉身為自己找到起腳空間，左腳狂抽卻「撻Q」炒高。

孫興慜41分鐘再次於禁區頂起左腳遠射，再次擊敗達路，但敵不過門框。客隊完半場前終於錄得今戰第一腳射門，但舒維爾窩利抽射未能命中目標。熱刺半場以1：0領先返更衣室。

上周未見蹤影的加里夫巴利今仗有入場做觀眾。（路透社）

熱刺雖然半場換走大勇的孫興慜，但換邊後仍是攻勢浪接浪。莫拉50分鐘接應盧施素開出角球，頭槌一頂雖中目標，但角度及力度欠奉，被達路輕鬆沒收。

換出孫興慜後，熱刺攻勢以兩邊傳中為主，但未有再製造太多驚險鏡頭，卡尼近門窩利抽射被達路輕鬆接實已是較似樣的一次。

球證賓克斯完場看過影片後，判罰12碼改變賽果。（路透社）

洛里斯已撲到威爾遜射門，但未能阻止皮球進入網窩。（路透社）

摩連奴拒評手球條例

紐卡素完場前不停高空轟炸，後備上陣的安祖卡路爾94分鐘升高一頂，頂中艾歷迪亞右手。雖然迪亞背向卡路爾，但球證賓克斯（Peter Bankes）看過比賽影片後決定判十二碼。紐卡素新兵哥林威爾遜操刀，洛里斯撲到依然入網，最終雙方以1：1打成平手。

熱刺球員及教練不服，賽後與球證理論，守門員教練紐奴山度士紅牌被逐。

摩連奴賽後直言熱刺應領先3或4球，但達路表現出色，令到「他們得到存活的機會」。對於臨完場被判極具爭議的十二碼，摩連奴就說：「如果我要捐錢，我會直接捐給慈善機構，我不想送錢給英格蘭足總，所以就不說什麼了。」

【01球評】手球規例修訂後判罰一刀切 防守球員應如何自處？

班福特入球助列斯聯贏波。（Getty Images）

至於周日頭場錫菲聯主場對列斯聯，客隊憑射手班福特88分鐘一箭定江山，以1：0力克菲聯，升上英超後首次保住「清白之身」，他們首兩輪入7球失7球。

英周第3輪直播賽程：