【英超】曼城爆冷主場2：5不敵李斯特城　華迪大演帽子戲法

英超新球季對禁區內手球「零容忍」，因手球輸12碼多得如天上繁星，成為英超新常態，但曼城偏偏反其道而行，一場輸3個12碼亦與手球無關，結果曼城主場爆冷2：5不敵李斯特城。

禁區內手球吹12碼，主宰球賽結果，就如曼聯的戲劇性絕殺及紐卡素最後一刻追和熱刺，而手球修例後對禁區內手球「零容忍」，不論有心或無意，正面或背面，只要皮球打中手部，判罰12碼的機率甚高。

手球問題並不困擾曼城，卻招架不住李斯特城前線的速度。曼城今周聯賽主場對李斯特城，主帥哥迪奧拿派出尼敦阿基及艾歷加西亞扼守中路，「藍月亮」開賽早段有個好開始，馬列斯右腳勁射死角入網，4分鐘先開紀錄。李斯特城站穩陣腳後取回不少攻勢，華迪禁區內一次入楔被基爾獲加從後踢跌，球證奧利華直指12碼點，華迪親自操刀中鵠，37分鐘追成1：1平手。

李城換邊後一次漂亮組織，泰利文斯直線傳給卡斯泰治落底橫傳，華迪近柱接應近射建功，下半場9分鐘反超2：1。縱然華迪已年屆33歲，他的速度依然使曼城後防相當「頭痕」，「華Dee」再一次以速度入楔，艾歷加西亞使出超技術將他推跌，奧利華吹罰12碼，華迪主射今仗第2個12碼同樣得手，58分鐘大演帽子戲法。

由領先變落後，哥迪奧拿隨即「撳掣」，換入新兵費倫托利斯，加上下半場被段小將里安戴納（Liam Delap）入替，力圖收窄差距，惜77分鐘被後備入替的占士麥迪遜轟入世界波，擴大領先優勢至4：1。今夏新加盟的尼敦阿基接應馬列斯的角球頭槌建功，84分鐘追成較接近的2：4。

速度不足是曼城今仗的死穴，即使華迪被換出後，占士麥迪遜再度以速度殺入禁區，「藍月亮」的班捷文文迪猶如「複製貼上」的犯規，又一次從後踢跌麥迪遜，第3次被判罰12碼，12碼由泰利文斯主射同樣「無甩拖」，88分鐘射入「埋齋」一球，結果李斯特城爆冷以5：2擊敗曼城，開季三連勝並以較佳得失球差暫時升上榜首。