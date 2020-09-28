【英超】熱刺孫興慜半場傷出由贏變和　球證兩度走甩疑似手球

熱刺在今周英超最後關頭被吹罰12碼，被紐卡素追成1：1平手，主帥摩連奴「嬲到無眼睇」，拂袖而去離開球場。 除了由3分變1分外，熱刺損兵折將，前線主力孫興慜罕有地半場被換出，摩帥賽後指該名韓國球星大腿受傷，並將會缺陣一段時間。

熱刺賽程密集，早前出征北馬其頓後，周日（27日）聯賽返回主場與紐卡素對壘，孫興慜上仗在歐霸外圍賽後踢足90分鐘，今仗如常正選披甲，伙拍哈利卡尼及盧卡斯莫拉攻堅。該名韓國球星上半場表現活躍，未能取得入球卻與門框相當有緣，先在禁區頂左腳試射，射中門柱彈出。到上半場末段，孫興慜再度禁區外左腳施射，皮球再一次直飛門楣。

熱刺遭紐卡素逼和 摩連奴拒評VAR及手球例：不想送錢給足總

孫興慜上半場兩度左腳施射同樣被門柱拒諸門外。（路透社）

英超第三輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程（01美術製圖）

以為孫興慜可以挑戰白禮頓杜沙特單場3次中柱中楣的紀錄，「孫仔」卻在半場退下火線，由貝雲積取代其位置。摩連奴賽後接受訪問時透露孫興慜受傷，才被迫將他調離場，「孫興慜的大腿受傷，或者會缺陣一段時間」。孫興慜傷出，對硬仗連場的熱刺無疑是個壞消息。

孫興慜半場傷出，對賽程頻密的熱刺是個壞消息。（路透社）

熱刺的艾歷迪亞完場背向皮球，卻不幸地被省中手部，球證直接吹罰12碼，哥林威爾遜一射中鵠，熱刺的3分從袋中跌出，摩連奴「嬲爆爆」地離開球場，而熱刺的守門員教練紐奴山度士賽後與球證理亦被罰黃牌。

摩連奴賽後受訪時不願多談該球12碼，以免惹禍上身，但摩帥依然透過Instagram作無聲抗議，上載一張雙手交叉的圖片，配上「一張十年前的圖片」，暗中向球證判罰表示不滿。

球證吹罰12碼當然引起爭議，紐卡素的拿修斯今仗兩次疑似手球亦沒有吹罰，哈利卡尼傳中省中拿修斯的手部，尼當比利傳中同樣省中拿修斯，惜兩個疑似手球球證未有任何表示。