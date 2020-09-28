【德甲】拜仁作客慘敗賀芬咸腳下　新帥坐正逾9個月終嘗敗績

冠軍之師終有敗走時，拜仁慕尼黑，「終於」輸波。球隊周中贏得歐洲超級盃後，回到德甲第二仗作客賀芬咸，踢來毫無朝氣，全場落後下大敗1：4。 踏入2020年，拜仁終於輸波，亦是拜仁由菲力克擔任主教練後，首次敗陣。

拜仁乘周中奪得歐洲超級盃的勇勢作客賀芬咸，但因10月1日有德國超級盃對多蒙特，部分主力輪換，包括箭頭利雲度夫斯基，改由小將約舒亞舒克斯（Joshua ZIRKZEE）攻堅。

甘美治雖為拜仁追近，但抵擋不了大敗，輸到「無心機」。（路透社）

拜仁雖然控球超過七成，但賀芬咸靠快速反擊「食胡」。主隊守將畢卡錫（Ermin BICAKCIC）接應角球先開紀錄，摩尼斯達保（Moanes DABBUR）突破拜仁防線後單刀時輕巧挑過紐亞，領先兩球。拜仁在上半場由甘美治妙射彈楣底入網，追近至2：1。眼見形勢不妙，拜仁下半場調入利雲度夫斯基、哥列斯卡等主力，但未見起色。

失4球，不是賀芬咸，是拜仁。（路透社）

下半場輪到賀芬咸的克羅地亞鋒將卡拉馬歷表演，他在上半場埋門被紐亞救到後中楣彈出，下半場後段梅開二度，包括補時射入12碼，助球隊大破拜仁。拜仁主帥菲力克賽後稱球隊失準，不能完全歸咎賽程頻密而出現疲態，「沒有打出應有的動力，欠缺決心。今仗對手表現出色，控制賽事」。

【拜仁十個月來首次敗陣】

菲力克去季中接替尼高高華執教拜仁，球隊走勢一路向好。他在去年12月底升正，帶領拜仁去季勇奪三冠王。來到新一季，球隊上星期開咧主場以8：0大炒史浩克04，周中與歐霸盃得主西維爾，戰至加時最後一刻奠定2：1勝局而捧盃。 昨晚一戰為菲力克「坐正」的第32場正式賽事，終於被破功。而球隊上一次落敗，是去年12月7日德甲不敵慕遜加柏。

基拿比賽後「踢拖」佇立球場，反省還是喘息？（TWITTER）

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英超第3輪直播賽程（01美術製圖）

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