【西甲】巴塞神童未成年無緣最佳球員　贊助問題錯過機會

巴塞隆拿西甲主場大炒維拉利爾4：0，安素法迪梅開二度，但賽後因為未成年，無法得到今場最佳球員（Man of the Match）。難道年輕就是錯？

17歲的法迪以正選左翼上陣，上半場未夠20分鐘已經梅開二度，15分鐘接應佐迪艾巴底線回傳先開紀錄，4分鐘後接應古天奴直線殺入禁區，窄位射近柱再下一城。

法迪35分鐘更博得十二碼，間接助攻「大師兄」美斯操刀射成3：0。法迪今戰表現出色，本身為今場最佳球員得獎人物，但最後得獎者卻是佐迪艾巴。

法迪今仗梅開二度，助巴塞大勝4：0。（路透社）

由於MOM獎項由啤酒品牌贊助，令到未成年的法迪不能得獎，錄得一次助攻的31歲左閘佐迪取而代之成為得獎者。

法迪到10月底才滿18歲，意味近一個月的時間，就算法迪「踢到識飛」亦不可能得獎。

法迪因為未成年無法得到最佳球員獎。（路透社）

法迪（中）到10月底才滿18歲。（Getty Images）

事實上，法迪並非第一名因為年齡問題未能成為MOM的球員。現時效力車路士的美國球員佩列錫，19歲效力多蒙特時，於熱身賽助球隊以3：1擊敗利物浦，亦因他未滿21歲（美國合法飲酒年齡）而未能接過由啤酒牌子贊助的最佳球員獎。

雖然未能得獎，但法迪賽後心情不錯，拍片向球迷說：「巴塞迷，a good win，這條路走下去就對了，Força Barça！」

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】