足球熱話｜賭波網輸大咗？　贊助商不雅改圖　格蘭納達急割蓆

贊助商是球隊的米飯班主，不過有些「廣告客戶的說話」，令球隊惹麻煩。 西甲球隊CF格蘭納達昨晚作客被馬體會血洗，慘敗1：6之後還要「執屎」，與胸口贊助商保持距離。該家賭博網站賽後發出一張改圖，貌似洩憤，內容頗為不雅。

格蘭納達開季兩連勝，造訪本季西甲首次上陣的馬體會，由頭輸到尾。9分鐘已經落後，隨後被祖奧菲歷斯（Joao FELIX）予取予攜。先是17分鐘博得12碼，但沙奧尼古斯宴客。他於下半場與安祖哥利亞（Angel CORREA）互相助攻，各入一球，奠定勝局。

格蘭納達後來又抵擋不了後備入替的蘇亞雷斯，雖然破蛋，但難逃大敗。

蘇亞雷斯地標戰領風騷 哥斯達預言「惡人組合」成功之道

祖奧菲歷斯（左二）以破球會紀錄身價加盟，加盟第二季令人期待。（路透社）

賽後，球衣胸口贊助商Winamax在其西班牙語官方Twitter戶口上載一張疑似「熱點圖」（heatmap），帖文指是祖奧菲歷斯在今仗的活動情况。垂直看也許以為是人樣，水平看卻見「攻擊性」畫面。

小編「輸大咗」，賽後發出小畫家水平改圖，被批評「低俗趣味」。（twitter）

馬體會6個入球過程（按圖放大）：

低級趣味惹來網民指摘，「一啲都唔尊重」、「完全唔好笑」。為避免遭指罵輸波又輸品，格蘭納達立即發聲明劃清界線：「會方要求該公司立即道歉及更正該則推文，避免傷害其他球隊與球迷。我們保留一切權利，捍衛89年歷史和利益。」

Winamax的Twitter小編後來知道「玩大咗」，刪除帖文又換上一張meme圖，仍然被各方網民cap圖狙擊。

蘇亞雷斯首次披上馬體會球衣，盡現功架。（路透社）

贊助商「搞搞震」，出聲明尚可平息，另一單關於格蘭納達的消息則更「大件事」。

有西班牙傳媒指，格蘭納達的中國班主蔣立章近日失蹤，更在香港法院被申請破產，會否禍及球隊，要留意事態發展。

【今夏已落實轉會】