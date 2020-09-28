單車｜車友喜訊！全長60公里　屯門至馬鞍山單車徑主幹線全段開通

土木工程拓展署今日（28日）公布，連接元朗至上水的11公里長單車徑明日（29日）將正式開放予公眾使用，標誌着整段60公里長由屯門至馬鞍山的單車徑主幹線已完成。

屯門至馬鞍山單車徑一直是單車友近月最關心的路段，全長60公里的單車徑，上水至馬鞍山段，及屯門至元朗段已分別於2014年及2016年開放；至於元朗至上水的新單車徑，原定在9月「逐步開放」，土木工程拓展署今日終於宣布，這段施工多時的路段將在明日正式啟用，意味單車徑版「屯馬線」全線主幹道正式落成啟用。

新界單車徑網絡包含屯門至馬鞍山60公里長的主幹線，以及荃灣至屯門22公里長的主幹線。（政府新聞處圖片）

沿途配套設施完善 途經文化景點

新開放的元朗至上水單車徑會途經風景優美的景點，例如元朗錦田河和上水塱原濕地，亦會途經新田一帶，區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。單車徑沿途有配套設施，例如休息處，以及設有單車租賃站、小食亭和洗手間等設施的單車匯合中心，便利市民休憩或暢遊附近景點。

至於全長22公里的荃灣至屯門主幹線，由荃灣青荃橋至灣景花園的一段長2公里的新單車徑現正興建中，預計於明年年初開放。餘下路段的工程亦會繼續推展。

屯門至馬鞍山單車徑全長60公里。（政府新聞處圖片）

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