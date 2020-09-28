F1俄羅斯站│保達斯為爭冠排位賽留力？　咸美頓不扣分「執身彩」

F1俄羅斯站周六（26日）排位賽，平治車手保達斯（Valtteri Bottas）僅得第3名起步資格，但賽後自信滿滿地說：「或是我在『玩嘢』，真的想得到第3名起步呢。」 最終，這名「芬蘭飛人」多得隊友咸美頓（Lewis Hamilton）被罰10秒，周日（27日）順利奪得分站冠軍。 難道一切都盡在保達斯的掌握之中？

保達斯在周六Q3最快時間1分31秒956慢了咸美頓0.652秒，更排在紅牛「一哥」韋斯賓賓（Max Verstappen）之後，但這名芬蘭車手排位賽後異常平靜，唯一批評就是車胎未達到工作溫度，所以做不出時間。

連同今站，咸美頓今年排位賽贏了保達斯8次，拋得最遠一次為施蒂利安站的1秒528。不過，該站排位賽落大雨，咸美頓在雨中以近平均時速200公里飛馳，已到了神乎其技的地步，故今次慢超過0.6秒可謂相差甚遠。

保達斯其實「冇吹水」？（Getty Images）

今次慢0.652秒，更比「韋少」慢0.089秒，但保達斯異常冷靜。賽後謎一樣的賽後感想，更是玩起心理戰起來：「排位賽一些事情畫上了問號，又或者根本我在『玩嘢』，真的想在第3位起步呢......」。

保達斯機關算盡，但最後仍要多得咸美頓被罰才可順利奪得分站冠軍。（Getty Images）

俄羅斯站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

俄羅斯排頭位反而冇「着數」？

保達斯有沒有「吹水」？以俄羅斯站設計去看，可能未必，在索契排頭位沒有太大「着數」。

俄羅斯站1號彎可以「地板油」去盡，根本算不上是彎，真正的首個彎位是2號彎，入這個直角彎之前一大段長直路，可讓後車利用氣流跟貼前車，夠近的話更可爬頭。

自俄羅斯站2014年再次回歸F1賽程後，7屆賽事只得2014、2016年由排頭位的車手勝出，足證排頭位沒有太大幫助。

俄羅斯站2014至20年冠軍的起步位置：

保達斯2017年後再贏俄羅斯站冠軍。（Getty Images）

保達斯利用平治引擎的「超班」戰力，一起步就K.O.佔據Dirty side的韋斯達賓，追上了咸美頓，入彎前約50米更是彈出半個車身，在外檔壓住咸美頓入彎，可是未能完全收油，出彎時未能即時「畀油」，被內檔入彎的咸美頓重奪領先位置。

「韋少」排位確是贏了保達斯，但想一想紅牛的本田引擎在開賽的大直路難敵平治引擎，起步跌一位已是幾乎肯定會發生的事。再者，紅牛車手很快投訴後面兩條車胎不咬地，賽後指自己不能於彎道去盡，保達斯在前面拉開距離後曾放慢保存輪胎，可以說荷蘭車手對當今「最強阿二」來說，從來不是威脅。

保達斯一開始就計算好，想在首圈的2號彎「搞掂」咸美頓，只是未能完全實現策略而已。

韋斯達賓雖然排位賽勝過保達斯，但事實上這名荷蘭車手並非威脅。（Getty Images）

多得咸美頓在開賽前於非指定地區練起步，賽會罰了他兩次5秒，使得「咸爺」很快亦變成爭勝行列，這一站已完全於保達斯的掌握之中，到最後仍是多多少少要「感謝」隊友自爆，才可得到這一站冠軍。

保達斯於2017年贏俄羅斯站時，亦是第3位起步，事有湊巧？還是保達斯從3年前的比賽得到啟發，想出這個大膽的戰略？真正答案就只有他本人知道了。

可是，餘下的分站似乎都不能如今站般以奇制勝，保達斯在排位賽速度不及咸美頓，仍是「芬蘭飛人」爭世界冠軍的最大障礙。

咸美頓失冠，但是超級執照不用扣分可謂「執番身彩」。（Getty Images）

咸美頓執身彩 失冠不扣分

至於咸美頓方面，本來被罰兩次5秒時要在其「超級執照」扣兩分，但國際汽車聯會（FIA）周一（28日）宣布，得到車隊提供的資料及無線電錄音後，確定咸美頓是依車隊指示行事，決定撤銷扣分。

咸美頓俄羅斯站完結後表示只想盡快回家，似是想盡快將這惡夢般的一周拋諸腦後，但聽到FIA這決定後應會鬆一口氣。因為6屆世界冠軍過去12個月已被扣了8分，如果維持原判，他只剩2分「走盞位」，被扣掉的話將要停賽一場。以現時在車手積分榜領先保達斯44分的情況而言，扣少兩分實在要「劏雞還神」。

F1未來8站賽程（按圖放大）：