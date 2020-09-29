【英超】富咸吞維拉3蛋開季三連敗　班主向球迷謝罪解釋隱情

英超第3輪聯賽，上季僅僅護級成功的阿士東維拉作客「升班馬」富咸，基亞利殊﹑侯利漢尼及泰朗明斯各建一功下，作客3球淨勝，聯賽兩連勝並不失一球。 開季至今，富咸仍然未能取得分數，班主簡安在球隊落敗後發文，向球迷致歉並承諾盡快簽入新球員，加強球隊實力。

富咸上仗與列斯聯合演一仗「入球騷」，最終仍以3：4飲恨，英超新球季依然未能打開勝利之門，今仗返回主場鬥阿士東維拉，力爭取得今季第1分。

由柏加領軍的富咸，開賽僅4分鐘便「一盤冷水照頭淋」，隊長基亞利殊入楔接應麥甘尼（John McGinn）妙傳，快富咸門將艾路拿（Alphonse AREOLA）一步建功。麥甘尼及後再次助攻，今次到侯利漢尼（Conor Hourihane）成為得益者，上半場15分鐘於小禁區頂輕鬆射成2：0。

阿士東維拉開賽15分鐘便兩球領先富咸。（路透社）

【英超第3輪戰果一覽】

+ 4 + 4 + 4

換邊初段，侯利漢尼左路開出罰球傳中，富咸防線「走甩」泰朗明斯（Tyrone Mings），該名英格蘭中堅衝前鏟射得手，48分鐘遙遙領先至3：0。富咸後備入替的卡馬拉（Aboubakar Kamara）勁射，維拉門將馬天尼斯撲救時甩手，卜比列特（Bobby REID）門前補射入網，惜米祖域禁區內犯規在先，入球無效，結果維拉力保清白之身3球擊敗富咸，開季兩連勝；相反，富咸則吞下三連敗。

維拉上仗擊敗錫菲聯後，今仗再贏富咸，聯賽兩連勝。（路透社）

富咸在2018/19球季升上英超後，豪花逾1億鎊擴軍，卻難逃「升降機」的命運。富咸今季再戰英超，開季3戰皆北，以較差的得失球差敬陪末席，戰績當然令一眾富咸球迷失望。

富咸首3仗已錄得10個失球，柏加賽後直言球隊防守有問題，「球隊大部分時間表現不錯，但在防守方面仍有漏洞，首3場才不斷失守，全隊上下會盡快解決這問題。」

富咸開季三連敗，一眾球員不禁懷疑人生。（路透社）

【柏加都懷疑人生】

富咸班主簡安（Tony Khan）為球隊連敗向球迷致歉，並承諾盡早購入新兵增強戰力，「我必須就今晚的戰果向球迷道歉，球隊由篤定升班後，一直積極引入後防球員，在這段有兩人染疫，相當接近簽入新兵卻不果，我承諾球隊將在增兵上加快腳步，而球隊上下將會更加努力改善戰績。」

富咸班主簡安發文，向一眾球迷致歉。（Twitter截圖）

【富咸後防首3仗已失10球】

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：