【英超】車路士冷板新成員　林柏特怒斥正選左閘少理隊友上大巴

車路士在周日凌晨（27日）英超作客升班馬西布朗，上半場連失3球，罪人之一是左閘馬高斯阿朗素。 犯錯引致失球可以下次改正，自把自為無心戀戰，觸動方丈神經。車路士領隊林柏特賽後在更衣室內大發雷霆，當眾指罵阿朗素「賴低隊友」，被形容「從未見過咁嬲」。

體育傳媒《The Athletic》綜合多方消息，證實阿朗素（MARCOS ALONSO）半場被換走，沐浴更衣後沒有返回看台支持隊友，而是逕自走上隊巴。車路士在下半場急起直追，追到補時終於扳平3：3，撿回一分。

得罪「林伯」，你冇運行。（路透社）

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球隊上下慶幸之際，林柏特當眾斥責阿朗素身為落後的罪魁禍首，竟對隊友的努力漠不關心，沒有像同樣半場被調走的高華錫（Mateo KOVACIC），留在看台支持隊友。有球員形容從未見過林柏特如此震怒，更坦言阿朗素還有出場機會，才令他們驚奇。

馬高斯阿朗素加盟5年，助球隊奪得英超與歐霸盃，更曾入選年度最佳陣容。（Getty Images）

阿朗素上半場的表現已令林柏特不滿，該主帥賽後受訪時點名批評他引致第1及第3個失球。開賽不久，阿朗素在後場把來球頂回中路，被西布朗球員截到策動反擊，被哥林羅賓遜（Callum ROBINSON）先開記錄。他及後又甩位，讓西布朗守將基爾巴特利（Kyle BARTLEY）射入第3球。

西布朗幾乎爆冷，上半場連入3球，阿朗素（左一）兩次失誤，被視為罪人。（路透社）

「得罪方丈」的阿朗素，難望有運行。季前從李斯特城重金禮聘的英格蘭左閘芝維爾（Ben CHILWELL）已可候命，預料餘下兩年合約的阿朗素，出場機會大大減少，有可能在轉會窗關閉前離隊。車路士明晨與將與熱刺上演聯賽盃16強賽事。

正選門將阿列沙巴拿加連場失誤，未見改善。林柏特寧願派出明顯退步的卡巴尼路把關，可見其鐵腕。（路透社）

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【今夏已落實轉會】