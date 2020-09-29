【法網】男單首圈出現馬拉松式激戰　力戰365分鐘成史上第二長

美國網球公開賽結束不足一個月，另一大滿貫法網隨即緊接上演，男子單打首圈賽事已出現馬拉松式長途賽。主場球手穆迪與意大利的祖斯甸奴首圈碰頭，力戰逾6小時才分出勝負，結果祖斯甸奴險勝晉級，今仗成為法網史上第2長的賽事。

受新冠肺炎影響，原定5月底舉行的法網延期至9月底，緊接美網上演，「泥地王」拿度當然有出戰，首圈輕取白羅斯球手晉級，力爭第13度稱霸法網。

「泥地王」拿度輕取白羅斯球手躋身次圈。（Getty Images）

男子單打首圈，法國球手穆迪（Corentin Moutet）與意大利的祖斯甸奴（Lorenzo Giustino）爭奪晉級席位，二人上演一仗馬拉松式長途賽。主場出擊的穆迪首盤先拔頭籌，以6：0取得領先，祖斯甸奴及後回勇，連續兩盤戰至「Tie Break」分勝負，該名意大利球手悉數勝出反超前，穆迪及後再贏一盤6：2，盤數打成2：2平手。

穆迪戰畢長途賽後，坦言身體就像被掏空一樣。（Getty Images）

戰至決勝盤，二人早段互破發球局，局數打成6：6平手，法網是以長盤制分勝負，勝方需要連取兩局，祖斯甸奴與穆迪爭持不下。戰至局數16：16時，祖斯甸奴先守住發球局，第34局順利破發，結束3小時的決勝盤，最終以6小時5分鐘完成賽事，祖斯甸奴力戰晉級。

祖斯甸奴取得生涯首場大滿貫勝仗感覺完美，並指身體在6小時力戰後完全沒有異樣；相反，落敗的穆迪坦言身體就被掏空了一樣，不再屬於自己。

祖斯甸奴力戰超過6小時，取得職業生涯首場大滿貫勝仗。（Getty Images）

祖斯甸奴與穆迪逾6小時的法網賽事，成為法網史上第2長的賽事，亦是大滿貫史上第8長的賽事。法網史上最長一仗在2004年男單首圈，Arnaud Clement與Fabrice Santoro互碰鬥6小時33分鐘才分出勝負。

網球大滿貫史上一仗，伊斯拿與馬烏（Nicolas Mahut）在2010年溫網第一圈，力戰超過11小時，分開3個比賽日進行，結果伊斯拿以誇張的局數70：68贏波晉級。

溫網史上打得最長的一次長盤決勝，賽事要打足11小時以上才能分勝負，主角同樣是伊斯拿。（資料圖片）

現年29歲的祖斯甸奴，現時世界排名157位，在2007年轉打職業的他，過往一直只出戰大滿貫外圍賽，直至今年才躋身大滿貫舞台，今年初澳網首次打入大滿貫正賽圈，而今場勝仗亦是他生涯首度在大滿貫賽事中晉級，下圈將與舒華斯曼（Diego Schwartzman）交手。

德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）

+ 4 + 4 + 4

訓犬師Derek Wong教你跑步遇惡犬如何應對：