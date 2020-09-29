【足球轉會】里昂為阿仙奴目標定時限　逼阿迪達盡快出手入貨

阿仙奴盛傳對里昂中場艾奧亞（Houssem Aouar）有興趣，有傳兩度報價都遭里昂拒絕。里昂索價5500萬歐元，為了逼「兵工廠」就範，會長近日「出口術」定下死線，指周五前如果球員仍未離開，就不會賣走。

英格蘭傳媒指阿仙奴曾出3500萬歐元及380歐元，收購去季助里昂殺入歐聯4強的艾奧亞，但里昂都不為所動，還價5500萬歐元（約4997萬歐元），而且立場十分堅定。

艾奧亞去季於各項賽事上陣41場，為里昂攻入9球並貢獻10次助攻，可出任中場多個位置，亦可打前一格踢左翼。

阿仙奴有意收購艾奧亞。（Getty Images）

除了艾奧亞外，里昂中場雲尼艾迪拿迪及守將佐基姆安達臣都被傳將會離隊他投，但買家拖連奴及雷恩都未有實際行動。

里昂會長Jean-Michel Aulas近日就轉會事宜開腔，指如果陣中球員周五（10月2日）未離隊，就等同選擇留隊。他又指如果能達到里昂要求會放人，但在談判上絕不妥協。

有指阿迪達及阿仙奴曾兩度出價均遭拒絕。（Getty Images）

艾奧亞去季助里昂殺入歐聯4強。（Getty Images）

此言一出勢令一眾買家盤算是否要轉移目標，尤其是阿仙奴，他們疫情期間大受影響，更因此裁員，可否拿出近5000萬買人成疑。

里昂去季歐聯8強力克曼城，殺入4強不敵應屆冠軍拜仁慕尼黑雖敗猶榮，多名球員成為「搶手貨」，如西甲巴塞隆拿就想得到迪比，但遭Aulas踢爆「冇錢買人」。

【今夏已落實轉會】