【英超】祖達首個利物浦入球有手球嫌疑　文尼肘擊走甩紅牌？

今周英超矚目大戰，利物主場3：1擊敗阿仙奴，新兵祖達（Diogo Jota）後備上陣，88分鐘攻入「紅軍」生涯第一個入球。不過，球迷賽後指這名葡萄牙射手手球在先，或可從利物浦官網得知真相。

「紅軍」終以3：1擊敗對手，與李斯特城3戰全勝同得9分，但得失球不及「狐狸」暫排第2。

不過，球證Craig Pawson今場執法有一定問題，如沙迪奧文尼上半場於右路追波，爭位時手肘擊中阿仙奴守將基蘭泰亞尼，球證只出示黃牌警告，有球迷指紅牌驅逐這名塞內加爾射手出場，才是正確的判決。

文尼應否罰紅牌？（網上圖片）

除此之外，這場大戰亦逃不過過去3周的一大爭議：手球。利物浦的阿歷山大阿諾特88分鐘右路出波，阿仙奴的大衛雷斯頭槌解圍不遠，祖達於禁區頂執漏，右腳大腿一控再射，「撻撻地」卻令到客隊門將伯特連奴未能作出反應。

祖達首次上陣入波助利物浦擊敗阿仙奴。（Getty Images）

祖達入波。（Getty Images）

祖達的入球有手球之嫌，大腿一控後皮球疑似「揩中」其右手臂，但球證「喺正後面」未有看到，亦沒有要求VAR檢討是否要判手球。

事實上，阿仙奴球員亦沒有作出抗議，或許今次真的是「電光火石之間」，場上眾人都看不清楚，只有祖達本人才可以回答有沒有犯規，這一球勢必成為「懸案」。

【01球評】手球規例修訂後判罰一刀切 防守球員應如何自處？

祖達入波被指涉嫌手球在先。（網上圖片）

祖達有冇手球？360同你睇真啲：

+ 3 + 3 + 3

利物浦官網為慶祝祖達「地標戰」入波，於社交網上載短片，每個角度式重溫，對於阿仙奴球迷投訴手球，不少利迷都置之不理，又或回覆「我睇唔到有手球」之類，亦有球迷表示「真心係手球」。

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