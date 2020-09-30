【英聯賽盃】熱刺挫車路士晉級　主將中途「開大」摩連奴跟入廁所

英聯盃16強，熱刺主場對車路士法定時間賽和1：1，最後熱刺互射12碼以5：4贏波晉級。在比賽尾段發生一段小插曲，熱刺中堅艾歷迪亞突然自行離開球場，跑回更衣室，接着領隊摩連奴不悅地跟住入去。不過，兩人很快先後從更衣室回到球場。兩人賽後證實，原來那時艾歷迪亞人有三急，這名26歲英格蘭國腳賽後更將最佳球員的獎項送給更衣室的座廁。

比賽到76分鐘，當時熱刺還落後0：1，就在這個關鍵時候，艾歷迪亞突然急急腳離開球場，走進球員通道，跑向更衣室。其後，摩連奴似乎心情不悅，也跟住急步行去更衣室。約一兩分鐘後，艾歷迪亞從更衣室跑回球場，摩連奴亦跟住出來，回到後備席。

車路士靠迪姆華拿射入加盟後首個入球，領先1：0。（Getty Images）

最後，熱刺靠拉美拿的入球，在83分鐘追平，與車路士戰至互射12碼；兩隊皆4輪皆中，到第5輪哈利卡尼射入而美臣蒙特射失，熱刺以5：4擊敗車路士晉級英聯盃8強。

拉美拿在83分鐘為熱刺扳平，兩隊法定時間踢成1：1。（Getty Images）

賽後傳媒關心艾歷迪亞及摩連奴回去更衣室做什麼，其中艾歷迪亞說：「應該人人都猜到的！我沒有大礙，我第一次遇到這種情況。我都沒有其他辦法，當你有這種需要時，你就要馬上解決，這是你制止不到的情況。」

艾歷迪亞今場踢中堅，表現不俗。（路透社）

艾歷迪亞續說：「我不清楚摩連奴一開始是否知道我做什麼，但我離場之前曾跟賀積查治及艾達韋列特交代一聲。我有胃痛，太辛苦了。摩連奴好像不太高興，但我都無可奈何，因為這是自然的呼喚！」

【摩連奴追住迪亞入更衣室】

🗣 Eric Dier: "Jose wasn't happy but there was nothing I could do about it, nature was calling." 🤣



[Sky Sports] https://t.co/4MezpYliP8 — Goal (@goal) September 29, 2020

摩連奴賽後大讚艾歷迪亞專業，認為迪亞不得不在48小時內踢兩場比賽，身體才有這種不良反應。摩帥說：「他一定要去，他沒有其他選擇。當你缺水時，或者這是正常的反應。我一定要為他加點壓力，令他快點回來，但他是大家的模範。」

摩連奴表示，當他見到迪亞突然離場，已經知道什麼事，他說：「當迪亞出去時，我立即知道了，我跟住去，是希望令他加快進度，給他一點壓力。這是他體能出狀況的結果，他的肌肉已經用光能量，我不認為任何人想經歷我們這星期的賽程。當局不理會球員，但我會。」

迪亞為熱刺主射首輪12碼。（路透社）

迪亞與隊友慶祝贏波晉級。（Getty Images）

熱刺周日踢英超，主場與紐卡素踢成1：1，周二就出戰這場英聯盃對車路士，到周四他們就要踢歐霸盃對海法馬卡比，這3場都是主場的比賽。摩連奴藉迪亞中途「開大」表達對賽程的不滿，他說：「當局應該禁止球員在48小時踢兩場這個水平的比賽。」

艾歷迪亞今場表現優異，在互射12碼時還為熱刺主射頭輪，獲得今場的最佳球員。他賽後將這個獎盃送給更衣室的座廁，他放了一張照到社交網站，見到他將最佳球員的獎盃放在廁板上，並留言：「真正的最佳球員。」盧施素、賴恩施斯隆等隊友紛紛留下笑喊的表情符號。

領隊摩連奴就分享了一張教練團隊與迪亞的合照，並留言：「我以所有球員為榮，但這位球員是眾人的模範，他在48小時踢了180分鐘。」