【足球轉會】曼城大敗後即簽中堅新星　哥迪奧拿何時才執好後防？

曼城上場聯賽以2：5大敗於李斯特城腳下，馬上增兵後防，以6500萬鎊簽入葡萄牙後防新星魯賓戴亞斯。翻查紀錄，自從哥迪奧拿在2016年上任，曼城已經在毫花4.7億鎊購買防守球員，但似乎哥帥仍未找到他理想的後防組合。

曼城在官網宣布與23歲的魯賓戴亞斯簽約6年至2026年。這是曼城今夏第3筆主要收購，他們之前簽入尼敦阿基及費倫托利斯。據英國傳媒報道，曼城支付了6500萬鎊，從賓菲加收購到魯賓戴亞斯。同時間，曼城將阿根廷中堅奧達文迪送回賓菲加，轉會費據報約1370萬鎊。

【曼城官方宣布簽入魯賓戴亞斯】

魯賓戴亞斯說：「能夠加盟一間像曼城般的球會，是一次重要的機會，我無法拒絕。曼城過去幾年在英格蘭表現非常好，踢出進攻足球的風格，我覺得自己很適合這種踢法。我很期待加入這支充滿優秀球員的球隊，亦迫不及待想跟從世界級領隊哥迪奧拿，哥帥過去在栽培年輕球員有非常好的紀錄。」

曼城一直尋找前隊長高柏尼的接班人，上季一度要費南甸奴轉踢中堅，頂替後後防的空缺。雖然曼城今夏已經簽入尼敦阿基，但球隊防線的質素仍難令哥迪奧拿滿意，尤其上場聯賽對李城失5球慘敗。

【今夏已落實足球轉會】

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魯賓戴亞斯出身自賓菲加青年軍，在2017年9月首次為一隊披甲，2017/18球季即被選為葡超最佳年輕球員。到2018/19球季，他已經在賓菲加站穩陣腳，各項賽事55次上陣，助球隊贏得聯賽冠軍。上季，他49次上陣，入選葡超最佳容。

曼城足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）表示，魯賓戴亞斯是一名後防領袖球員，既擅長高空對抗，一對一防守亦佳，技術也好，而且年紀輕輕已經有豐富的歐洲頂級聯賽經驗。

翻查轉會紀錄，自哥迪奧拿在2016年執教曼城後，致力增強後防實力，主要簽入12名後衛及門將，所需轉會費達4.7億鎊。

【哥迪奧拿上任後簽入的後防球員】