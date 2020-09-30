【英超】曼城撞板急刪Link　公布新兵球衣號碼變自揭秘密

曼城近日以6500萬美鎊羅致賓菲加中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias），但公布其球衣號碼的文章，卻貼上一條錯誤的連結，使得戴亞斯慘食非轉會首選「藍剔」（認證），需要「急急腳」刪Link，但為時已晚。

「藍月亮」早前雖已4000萬英鎊簽下尼敦阿基，但後防引援未完，以6500萬英鎊收購葡萄牙國腳戴亞斯，又以1370萬英鎊將奧達文賣到賓菲加。

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外國傳媒認為曼城領隊哥迪奧拿防線首選為哥列巴尼。（Getty Images）

外國傳媒早已認為，戴亞斯並非領隊哥迪奧的心水之選，但意甲拿玻里堅持要收到8000萬歐元才放走後防重臣哥列巴尼（Kalidou Koulibaly），所以才向23歲的戴亞斯埋手。

曼城周三（30日）或許自爆事實，令到外國傳媒、網民不需要Fact check「戴亞斯非首選」的假設。

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曼城幫外國傳媒、網民FC「戴亞斯非哥帥首選」？（網上圖片）

「藍月亮」公布戴亞斯將披上3號球衣的文章中，加插了「新兵──問哥列巴尼問題」的連結，外國傳媒即時認為曼城「擺烏龍」，戴亞斯「士啤胎」的傳聞得到了「藍剔」認證一樣。

曼城新兵魯賓戴亞斯簽約圖集：

戴亞斯身型高大，適應英超風格應沒有太大難度。（Getty Images）

哥列巴尼來投可能性不大

雖然不排除曼城亦已接近完成哥列巴尼的交易，但在已為防線花了過億英鎊的前提下，這個機會似乎頗微。

再者，球市受新冠肺炎影響，一眾球會都受打擊，曼城雖有阿布扎比王室撐腰，但亦不可能倖免，故要再出一大筆資金收購哥列巴尼，勢引起歐洲足協的財政公平競技委員會關注。曼城才剛「甩身」，不用於歐洲賽停賽兩季，肯定不想再度陷入「查數簿」的風波之中。

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