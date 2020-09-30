新冠肺炎｜部分免費康樂場地10月重開　參與人數上數遵照比賽規則

本港新冠肺炎放緩，政府近日逐步放寬告處所人數限制，繼收費運動處所解封後，康樂及文化事務署周三（30日）發出特別通告，宣布部分免費康樂場地重開，人數限制將視乎比賽規則而定。

康文署宣布10月2日重新開放部分免費康樂場地，包括足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場。通告又指「進行隊際比或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則」。

籃球街場10月初重開。（資料圖片）

康文署提醒市民仍需注意社交距離，於場地運動前後都須佩帶口罩，觀眾席會繼續暫停開放。

隊際運動參加人數需遵照比賽規則而定。（資料圖片）

政府通告又表示：「部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。」

政府周二（29日）宣布會在10月2日至10月8日，再度放寬限制，當中在體育處所進行隊際運動時，人數可超越4人，政府在公布中指：「每個場地／球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊制運動的比賽規則」，隊際運動包括棒球、籃球、板球、閃避球、閃避盤、門球、手球、曲棍球、健球、合球、棍網球、投球、匹克球、滾軸曲棍球、欖球、足毽、足球、壘球、巧固球、排球及活木球。

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