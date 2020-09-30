足球｜伊巴妙論C朗Vs美斯　以「最Zlatan的方式」兜圈讚自己

又是這個永恆的爭論：C朗拿度Vs美斯，誰才是最強？今次到了「球場寸嘴之鬼」伊巴謙莫域有Say。 不過，相比交出一個模稜兩可的答案，伊巴給了一個最伊巴謙莫域的答案，「兜個靚圈」讚自己。

效力AC米蘭的伊巴謙莫域雖然38歲，但依然狀態大勇，不停證明「年齡不過是數字」，於早前確診新冠肺炎前兩仗攻入3球。

38歲的伊巴依然故我，時不時語出驚人。不過，「C朗Vs美斯」這個話題，就連伊巴都不願多談，直到早前接受意大利傳媒訪問為止。

伊巴雖已38歲，但仍是入波停不了。（Getty Images）

「C朗、美斯哪個更強」這個問題本身已經難以給予一個客觀又肯定的答案，與其交出一個模稜兩可的答案，伊巴反而是向二人「下戰書」，再「兜圈」讚自己。

伊巴以最伊巴的方式回應「C朗對美斯」爭議。（Getty Images）

伊巴欣賞C朗努力敬業的一面。（Getty Images）

35歲投曼聯首季轟28球

「看看他們到我這年紀時踢得如何再說吧，」曾效力巴塞隆拿、國際米蘭、曼聯等歐洲勁旅的伊巴謙莫域說。

這名瑞典球星續道：「我35歲時效力曼聯，雖然賽季難關重重，但第一季就贏了3個獎盃，令不少人跌破眼鏡，要知道我有不少Haters希望我失敗。」伊巴2016至18年效力曼聯，該季為「紅魔」上陣46場攻入28球，季尾雖膝蓋重傷成為「十字兵」，但仍是贏得社區盾、英格蘭聯賽盃及歐霸盃的一大功臣。

「美斯有他獨有的才華而且又效力巴塞隆拿。」伊巴是否認為美斯到別的球隊不可能踢出球王級表現？（Getty Images）

不過，伊巴十分欣賞C朗努力的一面，至於美斯，曾於巴塞同隊的伊巴就說：「美斯，可以說什麼呢？他有獨特的才華，而且一直都效力巴塞隆拿。」伊巴似是暗指美斯到其他球隊才能真真正正證明自己。

伊巴謙莫域精選金句：

+ 10 + 10 + 10

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