【單車】比利時賽50人炒車　比利時國家冠軍出手推膝傷同胞返終點

於比利時及荷蘭舉行的BinckBank Tour日前展開，第一站就發生50人炒車的嚴重意外。比利時國家冠軍迪邦特（Dries De Bondt）亦受牽連，雖然滿身傷痕，但仍為受膝傷困擾的同胞尼遜（Oliver Naesen）施以援手，幫助後者返回終點。

第一站由比利時Blankenberge出發到Ardooie，途中路段狹窄，終因前列加拿大車手保雲（Guillaume Boivin）回頭察看形勢時，與前車「轆撞轆」倒地，車群中排的車手閃避不及，引發近50名車手炒車的意外。

🎥 The bunch sprint was with a limited group of 30 to 40 riders because of a massive crash at 4 km from the finish. Here's the footage. #BinckBankTour pic.twitter.com/d4dT6ZfCCE — BinckBank Tour (@BinckBankTour) September 29, 2020

路面太窄醞釀50人大炒車。（網上圖片）

總排名大熱之一的尼遜亦受影響，右膝受傷腫脹起來未能屈膝，只能靠左腳踩車，迪邦特背部亦是傷痕累累，但幸能忍痛繼續作賽，見尼遜受傷難以踩下去，不理會兩人效力不同車隊，伸出援手在推着尼遜減輕其負擔。

迪邦特（右）助尼遜回到終點。（instagram @binckbanktour）

最終尼遜在迪邦特的幫助下，順利回到終點，後方的一對車手亦以同樣的形式「進場」，比利時車手史杜斯（Stijn Steels）傷及左手手腕，在荷蘭的安卡漢（Pascal Eenkhoorn）幫助下回到終點。

🎥 The bunch sprint was with a limited group of 30 to 40 riders because of a massive crash at 4 km from the finish. Here's the footage. #BinckBankTour pic.twitter.com/d4dT6ZfCCE — BinckBank Tour (@BinckBankTour) September 29, 2020

迪邦特亦受意外影響，背部亦傷痕累累。（instagram@alpecincycling）

膝傷嚴重或無法繼續比賽

尼遜賽後憶述意外發生經過，指自己倒地時未能解開「Lock踏」，故當一堆車手壓在自己身上時，單車180度反轉，自己的膝蓋因而扭到，擔心十字末韌帶受傷，因為右膝腫起來，暫時不能接受磁力共振掃瞄。

他又說：「我堅持作賽是因為想繼續參加餘下賽事，但可能最後仍是要退出。」