【英聯賽盃】愛華頓輕鬆氣走韋斯咸　82年來首次開季6連勝

愛華頓開季狀態大勇，挾各大賽事5連勝佳績，在英格蘭聯賽盃16強賽事主場鬥韋斯咸。銳不可當的卡維特利雲今仗再度連中三元，帶領「拖肥糖」以4：1擊敗對手晉級，是82年來首次開季6連勝。

由名帥安察洛堤帶領，愛華頓今夏轉會窗引入愛將哈美斯洛迪古斯及阿倫盧利奧等新兵，新球季脫胎換骨，搖身一變成為前列球隊，英超3連勝暫列第3位。當「占士」加盟後，愛華頓的進攻變得更有威脅，隊中的射手卡維特利雲愈戰愈勇，成為對方後防的心腹大患。

「占士」今仗繼續披甲，並踢足90分鐘。（Getty Images）

「拖肥糖」在主場與韋斯咸爭奪聯賽盃8強席位，主帥安察洛堤繼續起用洛迪古斯﹑李察利臣及卡維特利雲攻堅，狀態大勇的卡維特利雲接應米高堅尼長傳，精彩的一控一射建功，11分鐘先開紀錄。其後「占士」一記妙絕傳送撕破韋斯咸防線，李察利臣射破戴倫蘭杜夫（Darren RANDOLPH）的「大細龍門」，惜旁證舉旗示意越位在先。

周三晚聯賽盃第4圈戰果（按圖放大）：

韋斯咸在換邊後僅花27秒便收復失地，辛迪加斯（Robert Snodgrass）禁區外第一時間熨射收死比克福特，追成1：1平手。 上半場「食詐糊」的李察利臣，由左路推入大位後起腳卻省中迪格蘭賴斯反彈入網，56分鐘再度領先。

卡維特利雲今仗繼續「波追人」，伊禾比禁區內起腳中柱，皮球落在卡維特利雲的面前，完成最簡單的任務，將皮球送入空門，78分鐘領先至3：1。愛華頓及後一次中路入滲，基菲爾施古臣直線傳給卡維特利雲，84分鐘完成帽子戲法，結果愛華頓以4：1擊敗韋斯咸晉級。

卡維特利雲連續兩場主場賽事「戴帽」，今季已攻入8個入球。（路透社）

卡維特利雲今季第2次連中三元：

卡維特利雲今季第二次「戴帽」，新球季已攻入8個入球，該名23歲的英格蘭箭頭是1993年後首名愛華頓球員於聯賽盃連中三元。對上一名在「肥安」麾下連續兩場主場賽事「戴帽」的球員，正是2014年執教皇馬時期的C朗拿度。

當洛迪古斯加盟後，卡維特利雲在前線的輸送充足，得到不少入球機會。（路透社）

愛華頓開季在各大賽事取得6連勝的佳績，根據足球網站《Opta》顯示，「拖肥糖」對上一次開季6連勝已是82年前，愛華頓在1938/39球季聯賽連贏6場後，在該季順利奪得聯賽冠軍，如今這個連勝走勢，莫非「拖肥糖」今屆才是奪冠黑馬？

場邊的安察洛堤亦有機會施展腳法。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：