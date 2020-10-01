【德超盃】拜仁連續8年捧盃　甘美治「違反物理」入球嘆為觀止

人向下跌，球向上飛，到底如何做到？ 「三冠王」拜仁慕尼黑凌晨與多蒙特爭奪德國超級盃，先入兩球後被扳平，靠德國國腳甘美治一手包辦一次反擊，下半場後段奠定勝局。入球過程盡現鬥志，而且近乎違反物理，難度極高。

兩軍在上周末的德甲齊齊輸波，應屆德甲及德國盃冠軍拜仁今次回復強陣，由羅拔利雲度夫斯基擔任箭頭；德甲亞軍多蒙特的中場線則更改頭換面，跟以0：2負奧格斯堡一仗完全不同。

甘美治奠定勝局的一球，值得一看再看。（Getty Images）

拜仁在開賽18分鐘靠突擊領先，哥倫天杜利素接應傳中於12碼點撞射，馬雲希斯撲到後中柱，但阻擋不了補射。先開紀錄後，拜仁乘勝追擊，湯馬士梅拿32分鐘於遠柱接應艾方素戴維斯傳中，後發先至頂成2：0。多蒙特沒有坐以待斃。39分鐘後由祖利安白蘭特扳回一城，換邊後又於拜仁後場搶走皮球，立即直線傳送給艾寧夏蘭特單刀扳平2：2。

【拜仁3：2多蒙特捧走德國超級盃】

多蒙特追平後幾乎再靠突擊入球，夏蘭特再次接應中場隊友背向他一勾，突破越位單刀，近乎同一位置、同一方式起腳，同樣射向龍門左下方，但這一次被紐亞救出。

人向下跌，球向上飛，違反物理。（Getty Images）

拜仁在82分鐘奠定勝局，居功至偉的球員是甘美治。他在中圈把握湯馬士迪蘭尼控甩球，搶走皮球後先送利雲度夫斯基一程後接應回傳，在12碼點近射，被馬雲希斯救到。甘美治被攔截的比薛斯基撞倒，失去平衡「向前仆」。皮球正在前方，甘美治「搏一搏」，在跌倒之際左腳一擺，剛好踢中波底，唧起皮球入網。坐在地上的馬雲希斯，與及其他多蒙特後防，只能目送皮球入網，結果飲恨而回。

【甘美治「仆倒去入波」逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

GOAL ! Kimmich scores vs Dortmund 3-2.



Accident or Great Goal ? pic.twitter.com/Jk4RzTrCkl — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) September 30, 2020

拜仁連奪8屆超級盃，不算什麼大新聞。甘美治「違反物理」的入球，更令球迷有興趣，紛紛表示難明他如何做到。

我點同我啲細路講，甘美治係咁樣贏超級盃？ 德甲官方英文 twitter

講真睇完慢鏡，我都唔明佢點入。好科幻！ 網民

咪住，甘美治嗰球係特登定搏懵？我唔明…… 網民