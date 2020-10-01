【法網】貝頓絲頭暈身㷫贏波坐輪椅　對手直斥詐傷拂袖離場

法國網球公開賽第4日，女子單打次圈賽事，由意大利的艾蘭妮鬥5號種子貝頓絲，最終該名5號種子力戰3小時11分鐘晉級。 貝頓絲的晉級過程並不輕鬆，除了對手向她施壓，自己身體亦感到不適，一度全身多個部位抽筋，但她一一克服了，而對手艾蘭妮卻認為貝頓絲「扮晒嘢」，比賽結束後直接拂袖而去。

女單5號種子﹑來自荷蘭的貝頓絲（Kiki Bertens），法網次圈與意大利的艾蘭妮（Sara Errani）爭出線，過去5次對碰皆由艾蘭妮勝出。

貝頓絲與艾蘭妮第6度交手，二人同樣鬥得激烈，全場各自12次打破對手發球局，即使雙方在破發後依然未能保住優勢，首盤已需要以「Tie-Break」分勝負，貝頓絲以細分7：5險勝先下一城，33歲的艾蘭妮在次盤以局數6：3扳回一城。

艾蘭妮賽後深深不忿，續稱貝頓絲「扮晒嘢」。（Getty Images）

賽事進入決勝盤分勝負，艾蘭妮在第11局幾經辛苦破發，及後更有「Match Point」機會惜未能好好把握，再度在自己的發球局失守。貝頓絲終在第15局力保發球局，其後再破發結束今場191分鐘的賽事，貝頓絲將在第3圈迎戰施妮雅高娃（Katerina Siniakova）。

貝頓絲克服身體不適的困擾，力戰擊敗艾蘭妮晉級。（路透社）

今場勝仗對貝頓絲實在得來不易，比賽途中一度接受軍醫治療，而她在幾經辛苦完成賽事，因為抽筋的關係未能步離球場，結果需要以輪椅代步推離球場。貝頓絲賽後坦言今仗困難重重，比賽途中感到忽冷忽熱，「這是一場猶如過山車般的賽事，我的體能並非在最佳狀態，雙手雙腿及其他部位亦有抽筋。雖然我在比賽途中一直流汗，但我也感到有點寒冷，我至今也不知道如何取勝。」

最終出動輪椅將貝頓絲送離球場。（Twitter截圖）

貝頓絲完場後倒地，賽後表示身體多個部位抽筋。（Twitter截圖）

艾蘭妮首度不敵貝頓絲出局，該名意大利球手在比賽途中曾經在取分後，捉住自己的足踝，事關她認為貝頓絲的受傷是假扮出來。艾蘭妮因認為貝頓絲「詐傷」而非常不滿，在完場後直接離開球場，拂袖而去。

艾蘭尼以動作嘲諷貝頓絲「扮傷」。（網上圖片）

艾蘭妮賽後指貝頓絲受傷前後根本無分別，並直言不喜歡這種技倆，「她（貝頓絲）在今仗表現非常好，但她在聲稱受傷前後並沒有分別，速率依然十分高，我並不喜歡對手出口術。她坐輪椅離場，當她離開球場後可能已行得走得。」

面對艾蘭妮的指控，貝頓絲未有放在心上，稱因為艾蘭妮不滿自己未能取勝，而一時意氣衝口而出的說話。

RAÇA + ENTREGA + EMOÇÃO + VITÓRIA = KIKI BERTENS!



A holandesa sofreu pra garantir a vitória com mais de 3 horas de partida. Sofreu uma série de cãibras e precisou sair de cadeira de rodas da quadra.#RolandGarrosNoSporTV pic.twitter.com/5Rg8ppNaXN — SporTV (@SporTV) September 30, 2020

¡TRISTE IMAGEN!

🎾Así se retiraba de la cancha Kiki Bertens, luego de ganar 9-7 en el tercer set en una batalla de 3 horas y 11 minutos ante Sara Errani.

¡Esperemos se recupere y pueda llegar a su próximo partido!#RolandGarros pic.twitter.com/dO0L9zoFXp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 30, 2020

德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）

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