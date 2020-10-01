【轉會】熱刺物色後備前鋒幾近成事　葡超神射手料借用加盟

熱刺在今個轉會市場，一直為隊長哈利卡尼尋找「最強後盾」，希望分擔他的入球重責。傳聞滿天飛，名字轉又轉，終於出現「無限接近」之人。 多方消息指熱刺有意從賓菲加借用去季葡超神射手卡路士雲尼斯奧斯，擔任二號前鋒。

熱刺主帥摩連奴早前回應，強調正在物色第二前鋒。外國媒體一再傳出，熱刺正在接觸拿玻里波蘭鋒將米利克（Arkadiusz MILIK）。及至近日，熱刺的目標從意大利轉到葡萄牙，有意從賓菲加羅致瑞士國腳施費洛域（Haris SEFEROVIC），「風向」在昨日又轉到其隊友身上。

卡路士雲尼斯奧斯步大力雄，正值盛年。（twitter）

25歲巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯（CARLOS VINICIUS Alves Morais）身高達1.9米，2018年夏天加盟拿玻里後即被借，季內先後效力葡超里奧艾維及法甲摩納哥。一年後尚未為拿玻里上陣，便被賣到賓菲加。他在加盟首季發揮出色的身體質素，射入18球，與另外兩名球員相同，最後獲主辦單位頒發葡超神射手獎。

不止一名專門報道轉會消息的記者，都指熱刺已跟賓菲加達成協議，借用一季後有權選擇以4500萬歐元買斷，摩連奴希望盡快成事。熱刺與賓菲加近期來往甚密，去季已有謝特臣費南迪斯（GEDSON Carvalho FERNANDES）外借到熱刺至今季完結，同樣有優先買斷權。

身高達1.9米，體型是他的武器之一。（IG@carlosvinicius95）

熱刺陣中，箭頭之選必屬卡尼，卻一直找不到適合的後備中鋒，之前從荷甲購入雲遜贊臣則完全失敗。熱刺希望為卡尼帶來競爭，同時分擔其負擔。但其他球會的當家前鋒收到邀請，大多因為憂慮成為副車，減少出場時間，因而卻步。熱刺曾在游說時稱卡尼會墮後擔任「10號位」負責校炮，但未能令潛在目標信服。

熱刺曾以哈利卡尼墮後為誘因，游說前鋒來投。卡尼近來卻不時墮後，鋪橋搭路。（Getty Images）

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轉會窗將於本月5日關閉，熱刺除了物色二號前鋒，亦在努力加強防線人腳，有意洽購國際米蘭的斯洛伐克中堅史堅尼亞（Milan SKRINIAR），惟未有進展。

【今夏已落實轉會】

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