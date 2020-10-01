【足球熱話】托迪探望蘇醒女球迷為康復加油　少女以筆代口露歡顏

羅馬名將托迪（Francesco Totti）一句：「我們與你一起」，奇蹟地喚醒昏迷了9個月的女球迷馬蒂尼（Ilenia Matilli）。 馬蒂妮醒來過後希望見到偶像一面，這名意大利一代射手二話不說就去探望她。

19歲的馬蒂尼乘坐女友人駕駛的汽車，發生意外猛撼一棵樹。司機身亡，馬蒂尼保住性命，但陷入昏迷，與死神展開9個月的漫長搏鬥。

這名前拉素女足成員昏迷多時，家人用了不少方法去喚醒她，知道她為羅馬忠實球迷，盲播羅馬會歌，後來找到托迪有份的8人足球隊教練幫忙傳話。羅馬傳奇射手聞言義不容辭錄下奇蹟的一句：「不要放棄，你做得到，我們與你一起。」

托迪奇蹟喚醒了昏迷多時的女球迷。（Getty Images）

托迪祝願馬蒂尼早日出院。（網上圖片）

馬蒂尼聽見托迪的聲音，心電圖顯示有顯著反應，最終果然蘇醒，重拾知覺，整件事就似電影、電視劇的情節一樣。

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托迪與馬蒂尼合照。（網上圖片）

經過9個月的昏迷，馬蒂尼身體十分虛弱，暫時需以筆代口，告訴父母想見托迪的願望。家人透過聲明表示希望親身致謝，又說：「親愛的托迪，我們都期待看到你，她正在等你。」

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馬蒂尼家人感激托迪所做一切。（網上圖片）

2017年掛靴的托迪得知後，日前到馬蒂尼留醫的醫院探望自己的忠實擁躉。雖要用紙筆溝通，但仍能與托迪交流，露出笑容。托迪更跟馬蒂尼說：「我想見到你早日出院，重新過正常的生活。」

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