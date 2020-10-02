【英聯賽盃】阿仙奴12碼挫利物浦躋8強　尼奴左飛右撲力保不失

利物浦與阿仙奴今季第3度交手，兩軍今仗在英格蘭聯賽盃第4圈碰頭，雙方未有派出最強陣容出戰，在法定時間90分鐘未能分出高下，需要以互射12碼分勝負，阿仙奴門將尼奴撲出兩球，協助兵工廠再度擊敗利物浦，晉級聯賽盃最後8強。

繼社區盾及英超後，阿仙奴與利物浦移師英格蘭聯賽盃，今季第3度交手。在聯賽的後顧下，雙方主帥只派出部分主力應戰，主場的利物浦由沙拿夥拍迪亞高祖達及南野拓實攻堅；兵工廠隊長奧巴美揚不在大軍名單，以小將尼基迪亞在前線掛帥。

利物浦全場錄得16次攻門，其中7次中目標，使阿仙奴門將尼奴非常忙碌，並交出不少精彩的撲救。紅軍的祖達完上半場前近門頭槌攻門，尼奴反應奇快單手撲出，衝前補射的南野拓實又射中橫楣，阿仙奴幸運地半場力保不失。

迪亞高祖達今仗在前線表現活躍，製造不少威脅惜未能取得入球。（Getty Images）

尼奴今仗其中一次神救片段：

What a save by Leno 👏🏽 pic.twitter.com/u4Md9utzJU — Wenger and Dein (@WengerDein) October 1, 2020

尼奴在換邊後繼續忙得不可開交，下半場早段先撲出雲迪積克的近射。在前線相當活躍的祖達，為阿仙奴後防製造不少威脅，該名紅軍新兵下半場擺脫阿仙奴守衛後左腳施射，再度被尼奴擋出。利物浦中場古積頂出一球拋物線頭槌，同樣過不了尼奴的十指關，在該名德國門將左飛右撲下，兵工廠力保清白之身。

尼奴今仗左飛右撲，屢救險球。（路透社）

戰至補時階段，出現爭議性一幕，阿仙奴的韋洛克引球殺入禁區，回防的占士米拿攔截時倒地，並以左手觸碰到皮球，但球證未有任何表示。兩軍在法定時間90分鐘互無紀錄，直接進入互射12碼階段。

占士米拿完場前的疑似手球，球證卻未有任何表示。（Twitter截圖）

為阿仙奴主射第3輪的中場艾利尼的射門，被利物浦二號門將阿祖安撲出，尼奴隨即擋出奧歷治的12碼，5輪完成後各有一球射失，立即進入即時死亡定生死。「死球專家」哈利威爾遜操刀卻再度敵不過大勇的尼奴，韋洛克及後中鵠，阿仙奴互射12碼以5：4淘汰利物浦，躋身今季聯賽盃最後8強，亦是繼社區盾後，再一次互射12碼擊敗紅軍。

阿仙奴最終靠互射12碼再度擊敗利物浦。（路透社）

英格蘭聯賽盃最後8強：

+ 2 + 2 + 2

利物浦全場7次中目標攻門，加上兩球12碼，悉數被尼奴拒諸門外，該名28歲的鋼門無疑是今仗的晉級功臣，尼奴感激球隊對他的信任，「今仗是一場硬仗，球隊得到的機會不多，結果亦能擊敗對手晉級。我十分感激球隊對我的信任，我感到在過去﹑現在﹑甚至未來也是球隊的一號門將，我需要在每仗證明球隊的決定是正確。」

阿仙奴主帥阿迪達當然對尼奴讚不絕口，「尼奴今仗發揮頂級，在球隊需要他的時候挺身而出，我十分信任他，我知道他可以改變球隊。」利物浦領隊﹑德國同鄉高普亦肯定尼奴的表現，稱他在今仗是牢不可破。

尼奴以表現力證自己是阿仙奴一號門將的最佳人選。（路透社）

尼奴精彩撲救片段：

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：