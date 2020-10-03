歐鎧淳當選十大傑青　繼方力申、蔡曉慧後首個香港泳手

香港十大傑青年選舉今日公布8名獲選青年，當中香港游泳代表歐鎧淳榜上有名，繼師兄方力申及師姐蔡曉慧後，再次有游泳選手成為「傑青」。歐鎧淳致辭回顧2016年衝擊A標經歷，希望勉勵香港人面對困難時亦要繼續堅持前進，逆境總會扭轉。

十大傑出青年選舉今日結果公布，是屆一共7有名人士獲選，當中包括視障女高音蕭凱恩、兒科醫生曹蘊怡、香港傷殘青年協會主席吳家榮醫生、中國香港棋院象棋發展總監周世傑、香港游泳代表歐鎧淳、香港專業摺紙藝術家陳柏熹及歌手容祖兒。

繼方力申及蔡曉慧後，歐鎧淳再承接師兄師姐成為「傑青泳手」，接過獎座的她發表感言時直言當運動員總有辛酸，但至今換來即將4征奧運，靠的仍是「堅持」二字。「當一個全職運動員，看似輕而易舉，單純地追逐自己喜歡的事，拋棄一切亦可不理會周遭的事物；但內裏所要求是無比的堅持，是碰上逆境也要繼續前進、尋求進步的堅韌力。」

歐鎧淳去年尾生涯首次以1.00.22秒A標時間直入東京奧運。（公關提供）

歐鎧淳亦回顧大學時期的一段低潮經歷：「在美國念大學的一段日子，可說是我游泳的低谷。起初因高傲，自己一直無法融入大學泳隊，接連與教練、隊友關變差，甚至萌生離隊念頭。直至有天副教練提議我不妨在每天訓練時，都問候一下隊友，看看能為他人做些什麼。」最後歐鎧淳明白到實踐目標不能只靠個人天份，一切仍得需要同伴在旁，一起奮鬥。

歐鎧淳自身經歷向港人打氣及發放正能量（楊宇翹攝／資料圖片）

因此她亦希望能以自身經歷向港人打氣及發放正能量：「在運動學到的，是對目標理想無條件的堅持，不放棄的信念。期望我們的堅持不懈，能鼓勵香港在逆境中重新振作；最後我仍然期望可透過不同方式和渠道，向社會發放正能量，以自身對運動的堅持感染他人。」

香港穩奪30個東京奧運資格，按圖閱覽：

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2008年歐鎧淳以16歲之齡首戰奧運，現今保持8項香港游泳紀錄。（楊宇翹攝）

2008年歐鎧淳以16歲之齡首戰奧運，其後多次代表香港出戰世界大賽，現今保持12項香港游泳紀錄。歐鎧淳一共出戰北京、倫敦及里約熱內盧三屆奧運，去年更於新加坡公開賽游出100米背泳的A標時間，順利取下東京奧運入場券，成為香港首個4征奧運的香港泳手。

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