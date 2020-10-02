【游泳】亞運冠軍組合全國賽掄元　預賽刷新男女4X100混合泳世績

中國泳隊在10月1日，傳來好消息，青島舉行的全國冠軍賽暨東京奧運達標賽，出現世界紀錄。 世錦賽百米背泳冠軍徐嘉余在陣的男女子接力組合，在昨日預賽刷新男女子4X100混合泳接力世界紀錄。

泳手組成不同地區的隊伍參賽，里約奧運100米背泳銀牌得主徐嘉余，伙拍閆子貝、張雨霏及楊浚瑄，組成「蘇鄂浙魯聯隊」，4人在兩年前雅加達亞運已經合作，奪得男女子4X100混合泳接力金牌。

頭棒徐嘉余（下）交棒時已經拉開優勢。（新華社）

4人在昨午的預賽，先由徐嘉余的背泳打頭陣，接力順序為閆子貝（蛙式）、張雨霏（蝶式），最後由楊浚瑄負責自由式。這個組合游出3分38.56秒的佳績，首名出線，不僅快次名近15秒，更較美國隊於2017年7月世錦賽決賽的紀錄快0.15秒。

打破世界紀錄，隊員互相道賀。（新華社）

蘇鄂浙魯隊成員包括徐嘉余（左起）、閆子貝、張雨霏和楊浚瑄。（新華社）

這個「蘇鄂浙魯聯隊」今午於決賽再以3分39.40秒掄元，徐嘉余透露隊員一起打破世界紀錄後，沒有過於興奮，忘情慶祝，「一個團隊沒有短板的時候，很自然就達到了這樣的成績」。

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指定動作，畀心！（新華社）

中國近日在不同體育項目，甚至參加象棋聯賽，都要接受體能測試。徐嘉余早前受訪時認為提升體能，有助他在比賽中最後衝刺階段發揮更佳，「練專項的專注力和意志力放到體能訓練上，明確體能訓練與專項訓練同樣重要」。他在是次全國賽200米背泳預賽出線後，體能測試在16人之中排第2。他說曾經害怕跑3000米測試，「測試時吐過，受傷過，但不能為成績差找藉口」，結果為了應付，決定着手控制體脂率。

背泳世界冠軍徐嘉余，中秋正日領軍打破世界紀錄。（新華社）

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