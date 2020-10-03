【足球熱話】英媒出動專家拆解蘇斯克查心底話　曼聯添兵有煩惱

英超轉會窗即將在香港時間周二（6日）清晨關閉，曼聯至今僅買入雲迪碧克一人，與紅魔鬼傳緋聞已久的查頓辛祖及基亞利殊最終也不了了之。在周五的賽前記者會上，當然被問及有關轉會的問題，英國《每日郵報》找來專家分析蘇帥的身體語言，指他看來十分擔心。

回顧一下今夏與曼聯傳緋聞的球員，兩大求購目標先後觸礁，羅致查頓辛祖被多蒙特多次落閘；基亞利殊與維拉續約。曼聯未能引入心頭好外，與其他球會「拗手瓜」同樣爭輸，有意簽入利古朗及加里夫巴利，卻被熱刺攔途截劫，曼聯今夏多次「食檸檬」後，至今新兵只得回巢的門將甸恩軒達臣及由阿積士簽入的雲迪碧克。

雲迪碧克是曼聯至今唯一一個新兵。（資料圖片／Getty Images）

【今夏與曼聯傳緋聞的球員】

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曼聯戰畢數場賽事後，一眾曼聯球迷看清球隊的表現，認為曼聯依然有不少添兵的位置，惟球隊遲遲未有動作，當然令「曼迷」們相當焦急。

轉會窗關閉在即，雖然曼聯在轉會市場處處碰釘，仍然積極增兵，最近傳出羅致波圖的左閘阿歷士迪尼斯（Alex Telles），英國傳媒透露曼聯與波圖正在為轉會費而周旋，曼聯希望以低於一千萬鎊的「筍價」簽入該名巴西守將。

阿歷士迪尼斯（右）成為曼聯轉會的新目標。（資料圖片／Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查以視像方式出席賽前記者會，蘇帥表示球會受疫情影響下，在財政上亦有損失。當被問及轉會的問題時，蘇帥強調轉會窗一日未關上，一切也有可能，「轉會窗仍未關上，球會依然努力地完成交易，以球會長途發展為增兵的目標。」

蘇斯克查身體很誠實，被專家看穿他對轉會事宜感到憂心。（資料圖片／Getty Images）

英國《每日郵報》找來專家分析蘇斯克查談及轉會事宜的身體語言，反映蘇帥的「身體很誠實」，口說不擔心，卻掩飾不了心中的不安。身體語言專家茱迪占士（Judi James）透露當蘇斯克查說起一些感興趣的話題時，不時會手舞足蹈，當他被問及轉會問題時，反應卻180度改變。

茱迪占士表示蘇斯克查做出一連串的動作，包括深呼吸﹑說話「口窒窒」﹑快速眨眼及手勢等，顯示他對問題的急躁，眼睛四處張望，顯出其逃避的眼神。當蘇帥再次被問及轉會時，他弄手上的戒指，更展露其不安感。專家表示蘇斯克查的身體語言展露出無助的感覺，感覺就像已經盡全力但卻無能而力。

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