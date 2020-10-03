【英超】J洛迪古斯梅開二度　愛華頓挫白禮頓開季7連勝

開季各大賽事6連勝的愛華頓，主場出擊鬥白禮頓，狀態大勇的卡維特利雲再有進帳，雖然門將比克福特再度失誤，幸好耶利文拿完半場前頭槌建功再度領先，下半場由哈美斯洛迪古斯梅開二度，結果愛華頓大勝白禮頓4：2，聯賽4連勝暫登榜首。

愛華頓開季創下82年來最佳戰績，在各大賽事取得6連勝，今仗主場鬥白禮頓，主帥安察洛堤今仗先收起阿倫，改以施古臣擔任正選，前線續以李察利臣﹑哈美斯洛迪古斯及銳不可當的卡維特利雲攻堅。

白禮頓的防線早段已受考驗，中場比蘇馬早段後場一次甩腳，愛華頓球員搶得腳下球，狀態大勇的卡維特利雲起腳被白禮頓門將馬菲賴恩撲出，及後該名澳洲門將再化解史密斯高文的勁射。

洛迪古斯繼續以正選身份披甲。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：

愛華頓的哈美斯洛迪古斯快開角球，短傳予施古臣傳中，後柱的卡維特利雲化身「飛將軍」，力壓白禮頓守衛頭槌建功，開季4場聯賽皆有進帳，攻入今季聯賽第6球，「拖肥糖」16分鐘領先1：0。卡維特利雲的拍檔李察利臣，被蘭普堤落腳攔截後受傷離場，由伊禾比入替。

卡維特利雲頭槌建功，攻入今季聯賽第6球。（路透社）

白禮頓戰至上半場末段，杜沙特禁區內第一時間抽射，皮球彈地後威脅不大，門將比克福特跳起接波時甩手，馬奧比「一句唔該」將皮球送入網窩，愛華頓再一次因比克福特的失誤而失守，白禮頓41分鐘追成平手。愛華頓在完半場前，「占士」處理罰球傳中，耶利文拿跳頂球槌破網，愛華頓以2：1領先完上半場。

耶利文拿完半場前頭槌得手，助球隊再度領先。（路透社）

比克福特「派膠」逐格睇（按圖放大）：

白禮頓的杜沙特下半場後場一次誤傳，洛迪古斯截得皮球後入楔，伊禾比橫傳予「占士」建功，攻入加盟以來的第2個入球，愛華頓擴大領先優勢至3：1。愛華頓一次組織再度撕破白禮頓防線，杜哥利橫傳予「占士」門前完成最簡單的任務，攻入今仗的第2球，70分鐘拉開至4：1，及後被調離場由禾確特入替。

完場補時階段，白禮頓的比蘇馬禁區頂一控一射，再度收死比克福特，比數收窄至2：4，無礙愛華頓全取3分。「拖肥糖」繼續強勢，開季連勝紀錄延續至7場，聯賽4連勝暫登聯賽榜首；白禮頓4戰僅勝1仗，以3分暫列第14位。

哈美斯洛迪古斯下半場梅開二度，展示「V字」手勢。（路透社）