【德甲】夏蘭特轟兩球　一個決定顯風範　神鋒精選7位最強射手

德甲第3輪，多蒙特經歷兩連敗後回歸主場對弗賴堡，一場4：0的大勝，再由兩個年輕人——20歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）和17歲的基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）做主角。 夏蘭特在末段的一個選擇，更盡顯他與年齡不相稱的成熟。

對弗賴堡一戰，轉會話題人物查頓辛祖（Jadon Sancho）再度因呼吸道感染，與門將貝基雙雙缺陣；隊長馬高列奧斯復任正選，表現出眾的夏蘭特和雷拿也繼續擔正。

多蒙特早前先在聯賽敗予奧格斯堡，再於德國超級盃負予宿敵拜仁慕尼黑，今仗早段表現仍平平，但踢到31分鐘由夏蘭特接應雷拿直傳射地波打開紀錄後，就漸入佳境。

夏蘭特左右腳都擅射、兼具速度及力量，令對手難以招架。（Getty Images）

放棄帽子戲法機會 成全隊友射入德甲第一球

下半場展開不足兩分鐘，多蒙特憑一次角球攻勢，由雷拿開出、安利簡恩接應頭槌頂入，將比數擴至2：0。弗賴堡劣勢之下犯錯更多，66分鐘，一次中場線附近傳球失誤，雷拿搶走皮球後輕輕一擺令對手後衛失重心跌倒，趁機長驅直進，夏蘭特則以高速入楔直奔禁區頂，接應雷拿直傳後推順勁射掛網，多蒙特遙遙領先至3：0，雷拿亦成助攻帽子戲法。

夏蘭特有兩個入球在手，到補時階段更有一次單刀機會，他與門將正面對決之時，應有信心可將皮球送進網窩，卻捨棄這個大演帽子戲法的機會、選擇更「保險」地將皮球橫傳給右閘柏斯歷克（Felix Passlack）射入空門。

17歲的美國小將雷拿急速成長，速度及技術往往能撕破對手防線，被視為下一個比列錫。其父為前曼城球員雷拿（Claudio Reyna）。（Getty Images）

值得一提的是，22歲的柏斯歷克2016年已從多蒙特青年軍升上一隊，但在首季上陣16場之後，3個球季以來一直被外借，至今季才再為「蜜蜂兵團」披甲，今次更射入其生涯首個德甲入球。雖然合作反擊的隊友並非擅攻的球員、更從未嘗在德甲入波，但夏蘭特仍報以信任，以一個20歲前鋒而言，心理質素之高及成熟程度都令人驚嘆。

有趣的是，夏蘭特早前接受挪威媒體《VG》訪問時，曾稱自己仍未晉身世界最佳前鋒的行列，他更坦言此刻心目中更有7位前鋒，必然比自己更佳，部份選擇、或部份榜上無名的，或許令人驚訝。

【艾寧夏蘭特心目中比自己強的世界7大前鋒】（按圖放大）