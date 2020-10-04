【意甲】意大利疫情再爆拿玻里疑被禁飛　祖雲達斯或不戰而勝

歐洲新冠肺炎疫情再度爆發，意大利疫情防控工作雖較西班牙、法國和英國理想，但意甲因熱拿亞出現群組大爆發，最近波及至另一球隊拿玻里。 周日原定前赴都靈作客祖雲達斯，有傳意大利當局為控制疫情禁止拿玻里上飛機，或讓老婦人不戰而勝。

周一（9月28日）0：6大敗予拿玻里後，熱拿亞發出聲明，公布球隊14名職球員確診新冠肺炎，並指出會方已根據當局指引，啟動所有防疫程序。

至周五（2日）隊中確診者人數再增至16人，當中包括12個足球員和4個職員，熱拿亞原定本周六（3日）主場對拖連奴一戰亦宣布延期。最新消息指，數字進一步增至22人，單是球員已達17人。

曾跟熱拿亞對戰的拿玻里，首輪新冠肺炎測試結果無人中招，惟至第二輪測試開始「出事」。

拿玻里（藍衫）上場6：0大勝熱拿亞後，對手宣布陣中多人確診新冠肺炎。（Getty Images）

拿玻里本周意甲跟C朗拿度帶領的祖雲達斯硬撼。（Getty Images）

拿玻里疑被禁飛 祖記不戰而勝？

拿玻里周五公布，陣中波蘭中場施連斯基（Piotr ZIELINSKI）及一個職員對病毒測試呈陽性反應。意大利傳媒消息指，由於拿玻里曾跟大規模爆發的熱拿亞曾有密切接觸，當地衛生部門以球隊有新冠肺炎病毒爆發潛在風險，禁止他們離開本區出發飛往都靈。

另一邊廂，祖雲達斯周六（3日）亦宣布兩職員確診，全部球員需要隔離。他們強調，染疫職員「不是球員也不是技術或醫療人員」。球會稱，按照程序所有對測試呈陰性反應的成員可繼續如常操練及比賽，但不得跟球隊以外人員接觸。

祖雲達斯之後再發另一聲明，指出球隊周日將會如期落場。意甲職員其後確認比賽會如期上演，跟意媒宣稱拿玻里被禁飛的版本不同。拿玻里暫未表態，消息指，如拿玻里未能現身，將被判罰0：3落敗。

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《米蘭體育報》：賽事料如常上演

今季由於疫情關係，延至9月20日開鑼。開賽僅3周已因接連有球員中招，再度陷入停擺危機。意甲賽會採取歐洲足協有關新冠肺炎疫情爆發指引，任何球隊只要有最少13個球員候命，當中包括最少1個守門員，賽事便須如常舉行，不作更改。

拿玻里一旦未能如期到達都靈作賽，理論上將被判以0：3落敗。足球網站《Football Italia》則指，如拿玻里因被當局禁飛未能成行，並非他們能力控制範圍之內，可提出上訴。這場比賽並非意大利首場牽涉到禁飛問題的足球賽事，原定今天舉行的保坦沙對巴勒莫的意丙賽事，已因當地健康部門禁止球隊飛行而須延期。

《米蘭體育報》報道稱，拿玻里被指已表明希望作賽意願，當地衛生部門文件亦不會阻止球隊出發，只會要求有關人士「自願隔離」。換言之，拿玻里或可按計劃前往都靈，並以隔離形式返回那不勒斯。

連奪9屆意甲冠軍的祖雲達斯，開季兩戰一勝一和得4分，黑馬份子拿玻里兩戰兩勝得6分暫列次席，今仗賽果對雙方均十分重要。

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