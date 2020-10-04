足球轉會｜哥迪奧拿迎最差開局轉會陷困境　巴塞趁機回購青訓產品

列斯聯今晨在英超逼和曼城，令「藍月亮」開季3戰僅得1勝1和1負，成為哥迪奧拿展開頂級聯賽執教生涯的13年來，開局最差的一季。再次失分之後，曼城在轉會窗關閉前又可會再有動作？

在母會巴塞隆拿展開教練生涯的哥迪奧拿，執教鞭之初也試過首3輪聯賽有兩場失分，當時是2008/09西甲季初，巴塞隆拿與今季的曼城一 樣，獲得1勝1和1負的戰績，一度排在第15位。

但當時的巴塞首仗告負、第二仗賽和對手，再於第三戰大勝、展開一段19勝2和的不敗走勢，最終封王，曼城卻沒有這種穩步上揚的氣勢；而且，「藍月亮」在第二戰以2：5負予李斯特城，更創下哥迪奧拿執教球隊的失球紀錄，今季的曼城無疑較當年的巴塞棘手得多。

阿古路屢屢受傷患困擾，對曼城前線打擊甚大。（Getty Images）

買了後衛卻傷前鋒 死線前難再投資

曼城因應上季尾中堅人腳短缺，今季先後購入尼敦阿基（Nathan AKE）及魯賓戴亞斯（Ruben Dias），兩者轉會費合共逾1億英鎊，加上翼鋒費倫托利斯（Ferran TORRES）等，已花費逾1.4億鎊買人。未料補充了後防兵源，最教哥帥頭痛的卻又變成前線，在阿古路和加比爾捷西斯都受傷之下，曼城需以「無鋒陣」應戰。對列斯一戰，史達寧除了一記神來之筆的射門轉化成入球，他與奇雲迪布尼都常遭列斯的「人牆」封死，禁區外多次射門都徒勞無功；菲爾科頓和馬列斯也無法出任正前鋒。一直找不到阿古路的繼承人，成為今季曼城的致命傷。

轉會窗10月5日晚就會關閉，曼城還有機會增兵嗎？英國《曼徹斯特晚報》說得直接：「這機會幾乎不存在」，只得班捷文文迪對列斯的驚嚇演出帶來些微希望：「只有一絲希望他們會簽入一個左閘，但背後還有很多因素。」

班捷文文迪（右）在對列斯聯一戰失誤不少。（Getty Images）

不僅如此，在轉會窗關閉前，曼城很有可能會有兩名球員離開，包括年輕中堅艾利加西亞（Eric GARCIA）和烏克蘭左閘辛真高（Oleksandr ZINCHENKO），而辛真高會否離隊，就成為曼城會否添置後備左閘的關鍵。

本身是巴塞隆拿青訓產品的艾利加西亞，則成為母會的求購對象。巴塞主帥朗奴高文明言希望簽入此子，哥迪奧拿則稱自己此刻無法回答，「今天他仍是我們的球員，轉會窗星期一就要關閉了，我也不知道會發生什麼事。」《曼徹斯特晚報》指巴塞已再度向曼城作一個較低的報價，只值720萬英鎊，視乎表現再有額外條款；但曼城一方則希望獲得2000萬鎊轉會費，否則寧願將加西亞留為己用。

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