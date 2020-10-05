【英超】曼聯防線失誤「放題」　孫興慜卡尼建兩功　摩連奴吐烏氣

英超第4輪重頭大戰，摩連奴率領熱刺再度重返奧脫福球場作客曼聯，開賽僅7分鐘已出現3個入球，熱刺把握曼聯後防失誤反超前2：1。 拉美拿與馬迪爾互相推撞，球證以紅牌驅逐報復的馬迪爾離場。曼聯防線鬆散及失誤頻頻，最終熱刺在奧脫福大勝6：1。

主場出擊的曼聯，今仗正選陣容變化不大，僅以拜利取代被受批評的連迪路夫，中場「雙核心」普巴與波基斯費南迪斯依舊正選披甲；摩連奴今仗作出針對性部署，賀積查治､穆沙施素高及尼當比利組成3人中場線。上輪聯賽半場被換出的孫興慜，摩連奴指該名韓國球星將一段時間缺陣，「孫仔」竟然出現在正選陣容中，夥拍哈利卡尼及拉美拿攻堅。

開賽不久「紅魔鬼」率先由馬迪爾闖入禁區博得一記12碼罰球，波基斯費南迪斯操刀射入，曼聯於2分鐘領先1：0；但2分鐘後，曼聯隊長馬古尼欲頭槌回傳予迪基亞卻乏力，引起門前一輪混亂，客軍由尼當比利混戰中扳平；再過3分鐘，得勢不饒人的熱刺，哈利卡尼快開罰球，另一鋒將孫興慜快速突入禁區在夾擊下起左腳射入柱射成2：1。

曼聯開賽僅30秒博得12碼，費南迪斯操刀主射入網，曼聯以為有個好開始。（路透社）

英超第4輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

經過「瘋狂7分鐘」後，上半場中段再度出現收變戰局的事件，熱刺中場拉美拿與馬迪爾在禁區內互有動作，拉美拿先推向馬迪爾，該名法國前鋒報復一記耳光贈向對方，拉美拿隨即倒地，球證安東尼泰萊向馬迪爾出示紅牌，而先挑釁對手的拉美拿只得一面黃牌。

馬迪爾向拉美拿報復，球證卻只向馬迪爾出示紅牌。（路透社）

十人應戰的曼聯後防再度出現失誤，拜利禁區內誤傳被勤力的哈利卡尼成功搶截，孫興慜及後橫傳卡尼得手，30分鐘領先至3：1。曼聯防線漏洞甚多，出現大量空位讓熱刺輕鬆推進，奧里亞右路無人看管下傳中，孫興慜撞射破網，37分鐘梅開二度，熱刺遙遙領先至4：1返回更衣室，亦是曼聯在英超史上，首度在上半場4次失守。

傷癒復出的孫興慜表現活躍，梅開二度。（路透社）

兩軍後半場同樣有調動，熱刺收起紅牌事件主角之一的拉美拿，換入盧卡斯莫拉，曼聯方面則收起般奴費南迪斯與馬迪，改派麥湯米尼與費特披甲。曼聯後防繼續鬆散，熱刺前線繼續「放題」，賀積查治一記直線再度撕破曼聯防線，奧里亞近門射成5：1，加上普巴禁區犯天條，哈利卡尼主射12碼中鵠成6：1，錦上添花，熱刺終大勝而回。

曼聯錄得1：6的恥辱性大敗，3戰僅勝1場，跌落聯賽第16位；熱刺則愈戰愈勇，4戰第7分排第6位。

曼聯後防鬆散，連奧里亞上前助攻亦有進帳。（路透社）

由馬古尼為首的曼聯防線，全場失誤頻頻，結果在主場錄得一場恥辱性慘敗。（路透社）

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】