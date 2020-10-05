【英超】摩連奴領熱刺一改保守作風　倒戈奧脫福終演「大報復」

熱刺主帥摩連奴倒戈重返奧脫福，由孫興慜及哈利卡尼分別梅開二度，作客以6：1大勝曼聯，摩帥一吐烏氣，以實證反擊外界批評他的踢法保守。 熱刺兩仗狂轟13球，「攻力」有目共睹，早前在歐霸外圍賽慘敗的海法馬卡比，透過社交網站安慰曼聯，順道「抽個靚水」。

上季摩連奴首度領軍重回奧脫福，當時的曼聯表現低迷，卻被紅魔成功反底贏波，到今季外界期待的摩連奴「大報復」終上演。

曼聯在奧脫福大敗1：6，今仗必定成為其中一場經典賽事。（路透社）

熱刺4名入球功臣：

摩連奴今仗作出針對部署，派出施素高﹑賀積查治及尼當比利組成中場線。

曼聯後防依舊鬆散，熱刺在進攻方面取得大量空位，非常容易組織攻勢，加上隊長哈利馬古尼及拜利先後「派膠」，熱刺全場錄得22次攻門，以孫興慜及哈利卡尼的把握力，在今仗輕鬆攻入6球。

曼聯防線如馬古尼等人表現患得患失，失誤頻頻導致今場大仗。（路透社）

摩連奴再度造訪奧脫福，即使大勝而回，在場邊的摩帥只是面露微笑，表現收歛。「摩佬」賽後受訪時同樣顯得謙虛，透露賽前已作出針對性部署，在麾下完美演繹下取得大勝，「全隊上下發揮無懈可擊，全場佔盡上風，而我們賽前作出相應部署，在曼聯不多的破綻中嘗試尋找機會。」

摩連奴重返奧脫福，即使大勝亦未見特別興奮。（路透社）

熱刺上仗在歐霸外圍賽大炒海法馬卡比7：2，今仗再入6球，熱刺兩場轟入13球，加上早前對修咸頓攻入5球，似乎一改摩連奴保守的踢法，摩帥賽後笑言若果他是進攻型的教頭，入球或許更多，「當一個踢法保守的領隊一場攻入5﹑6﹑7球的時候，或許進攻型的教練可以攻入10﹑11﹑12球。」

摩連奴賽後亦安慰蘇斯克查。（路透社）

除了曼聯，以色列的海法馬卡比同樣是被熱刺大勝的「苦主」之一，當看到有新的「受害者」時，海法馬卡比特意透過Twitter安慰曼聯，「似乎我們在不適合的時機遇上熱刺」，順道「抽個靚水」。

海法馬卡比安慰曼聯「I Know that feel Bro」。（Twitter截圖）

英超第4輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

【同場反映：蘇斯克查「無癮」觀戰】