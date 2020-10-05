【意甲】拿玻里被禁飛　祖雲達斯自動贏3：0　聯賽勢陷入混亂

本周兩場意甲比賽因隊中有職球員確診新冠肺炎受影響，一場延期，另一場疑似因客軍no show「按例」被判輸0：3。 不用懷疑，受惠一隊正是聯賽九連霸的祖雲達斯。這種差別待遇，勢令意甲陷入混亂危機。

事源意甲球隊熱拿亞周一（9月28日）0：6大敗予拿玻里後發出聲明，公布球隊14名職球員確診新冠肺炎，並指出會方已根據當局指引，啟動所有防疫程序。至周五（2日）隊中確診者人數再增至16人，當中包括12個足球員和4個職員，熱拿亞原定本周六（3日）主場對拖連奴一戰亦宣布延期。最新消息指，數字進一步增至22人，單是球員已達17人。

曾跟熱拿亞對戰的拿玻里，首輪新冠肺炎測試結果無人中招，惟至第二輪測試開始「出事」。原定周日作客祖雲達斯的拿玻里周五公布，陣中波蘭中場施連斯基（Piotr ZIELINSKI）及一個職員對病毒測試呈陽性反應。意大利傳媒消息指，由於拿玻里曾跟大規模爆發的熱拿亞曾有密切接觸，當地衛生部門以球隊有新冠肺炎病毒爆發潛在風險，禁止他們離開本區出發飛往都靈。

踢與不踢，飛與不飛之間，周日傳言四起。最終這場榜首大戰因拿玻里未能成行，沒有上演。

拿玻里因被禁飛未能在周日抵達祖雲達斯主場作賽，勢被判輸0：3。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯勢在意甲賽會「助攻」下不戰而勝。（Getty Images）

不公平對待 祖雲達斯的專利？

有熱拿亞對拖連奴延期案例在前，按道理拿玻里作客祖雲達斯也應作同樣處理，意甲賽會卻以跟隨歐洲足協有關新冠肺炎疫情爆發指引為由，指出「任何球隊只要有最少13個球員候命，當中包括最少1個守門員，賽事便須如常舉行，不作更改」，根據賽例硬性規定未能如期到達都靈作賽的拿玻里以0：3落敗。

拿玻里傳訊經理林巴度（Nicola Lombardo）指出球隊未能前赴都靈作賽的原因，「拿不勒斯衛生部門下令，要求他們以隔離的原因禁止行程。」意甲賽會卻表示，拿不勒斯衛生部門並未跟隨意大利衛生及體育部門以及足球當局的健康指引──球隊如有球員確診新冠肺炎，只要隊中其他球員在另一次測試全部呈陰性反應，他們仍可繼續操練及比賽。賽會聲明亦稱，今季已有球隊在1個或以上球員確診情況下作賽的數個例子，似是暗示拿玻里未能成行與人無尤。

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祖雲達斯會長再踩多腳

祖雲達斯會長艾涅利（Andrea Agnelli）還要踩多一腳，宣稱「體育規例非常清楚，說明一支球隊如未能出場，便要面對紀律處分……明顯地，一支球隊未能按時到達球場作賽，對意大利足球形象不會有正面影響。」

今季意大利甲組聯賽由於疫情關係，延至9月20日開鑼。開賽僅3周已因接連有球員中招，再度陷入停擺危機。意甲賽會採取歐洲足協有關新冠肺炎疫情爆發指引，任何球隊只要有最少13個球員候命，當中包括最少1個守門員，賽事便須如常舉行，不作更改。惟隊中如在1星期內有10個球員確診，便可在不被判罰的情況下要求比賽延期。

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祖記周六兩職員中招

有趣的是，祖雲達斯周六（3日）亦宣布兩職員確診，全部球員需要隔離。他們強調染疫職員「不是球員也不是技術或醫療人員」。球會稱，按照程序所有對測試呈陰性反應的成員可繼續如常操練及比賽，但不得跟球隊以外人員接觸。

足球網站《Football Italia》指出，如拿玻里因被當局禁飛未能成行，並非他們能力控制範圍之內，可提出上訴。這場比賽並非意大利首場牽涉到禁飛問題的足球賽事，原定10月4日（周日）舉行的意丙賽事保坦沙對巴勒莫，已因當地健康部門禁止球隊飛行而須延期。

連奪9屆意甲冠軍的祖雲達斯，開季兩戰一勝一和得4分，黑馬份子拿玻里兩戰兩勝得6分暫列次席，今仗賽果對雙方均十分重要。

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