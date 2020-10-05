【英超Fantasy】Week 4繼續喪爆冷　基亞利殊球王級數據爆分

英超新球季開季才一個月，但每周卻如「出奇蛋」，周周都滿有驚喜。Week 4大家一起見證曼聯、利物浦慘敗，今周41個入球有7球來自阿士東維拉，基亞利殊（Jack Grealish）對利物浦一戰表現出色，攻入兩球並交出3次助攻，成為今周最高分球員。

今周最佳11人陣容中，也許最令人意想不到的是熱刺的孫興慜。這名韓國射手對紐卡素一戰大腿受傷，半場退下火線，領隊摩連奴當時表示有可能要缺陣一段日子。

想不到一周過後，被英超Fantasy列為上陣機會只得25%的孫興慜，竟在作客曼聯的大戰正選上陣，72分鐘攻入兩球並錄得一次助攻，助多打一人的熱刺大勝「紅魔」6：1，連同Bonus分數，他得到了18分。其隊友哈利卡尼亦交出相同數據，但因為前鋒入波只計4分，雖然數據與「孫仔」一樣，但今周得分卻少兩分。

本周最佳11人陣容。（網上圖片）

除了熱刺孖寶外，阿士東維拉今戰大炒衛冕之師利物浦，兩大主力基亞利殊及奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）都於今周大爆分，前者3入球兩助攻，以24分成今周最高分球員，新兵屈堅斯大演帽子戲法得19分。

Week 4最佳11人陣容：

+ 5 + 5 + 5

本周最高分玩家前線夠殺

本周最佳陣容可得181分，英格蘭玩家MNSTRs Minions就以160分成為今周最高分玩家。第3周才開始玩的他，今周中前場有多名爆分球員，如洛迪古斯、佐真奴、哈利卡尼，又獨具慧眼Triple Cap基亞利殊。

MNSTRs Minions又有穆罕默德沙拿及卡維特利雲，前者雖然慘吞敗仗，但為「紅軍」攻入兩球，仍有13分落袋，卡維特利雲今周亦有一球進賬，前線6人已經為他取得140分。

今周最高分玩家陣容（網上圖片）

Week 4最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第4輪賽果（按圖放大）：