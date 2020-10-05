【01球評】數據解釋不了拉美拿價值　摩連奴熱刺現成黑手套

熱刺造訪奧脫福大炒曼聯，尚未完場，網絡上風眼已成：拉美拿。劣蹟斑斑，合乎球迷對「南美佬」一貫負面印象。 對家aka受害者咬牙切齒，熱刺球迷「點解仲未賣」疑問年年響起。摩連奴上場，拉美拿及時操起，成為摩帥口中的「勝利榜樣」。 這榜樣，摩連奴尊稱為Intelligent cxxt，聰明狗賊。

熱刺作客曼聯上半場一次角球，雙方在禁區爭位，鏡頭一轉，球證已向安東尼馬迪爾出示紅牌。慢鏡中，拉美拿右前臂反手伸向馬迪爾喉嚨，接觸後似「跣過去」，輕輕一招足以「辣着」馬迪爾，正手一掌回敬拉美拿面頰。

馬迪爾只是輕拍一下，拉美拿先是大叫，「慌死球證睇唔到」再伸開手，才摸着下巴慢慢倒地，狀甚痛苦。

拉美拿「影帝模式」遲了發動，仍然令馬迪爾出場，一黃一紅似乎尺度不一。（路透社）

兩季前「十成演技」 救熱刺逼和利物浦

一齊黃、一齊紅，還是一黃一紅，惹人熱議。身為熱刺球迷，拉美拿今回僅出八成功力，因為交戲的反應時間慢了一兩秒。

兩年前英超作客利物浦，補時失球落後，拉美拿施展渾身解數，趁雲迪積克出腳挨過去，摸着左腳博得救命12碼讓哈利卡尼追和。利物浦球迷昨晚如有看曼聯一戰，感覺慣犯又來行騙。

「巴利遺產」七人眾最後代表 只有陰濕？

2013年加里夫巴利破紀錄費轉會皇家馬德里，「巴利遺產」換來7個球員，年月過去，逐個逐個離去。

他數據上「唔靚仔」，大傷之後，每個賽季聯賽出場不足2/3，入幾球，助攻3、4次又一季。拉美拿能留到最後，令不少人跌眼鏡。技術不俗，陰濕小動作上乘，更令人印象深刻是16-17年得亞軍賽季，他出賽頭9場後傷足一年。不少比賽後，熱刺迷議論他在場「唔知做乜」；每逢轉會窗，總有球迷認為他在清貨名單，於是每到關窗便有人失望。

熱刺2013年賣出巴利，轉會費買來七將，七年過去剩下最右邊的拉美拿。（Twitter）

暗角黑手套 數據沒說的事

熱刺紀錄片《All or nothing》中一段更衣室訓話，摩連奴說：「你哋成班都係好人，但係比賽之中唔可以咁。我哋要做一班狗賊，聰明嘅狗賊，唔係蠢蛋。你要贏，就要夠X街！」

拉美拿對得住「聰明狗賊」這稱呼，不止昨晚的經典招式。摩連奴麾下，他懂得用小聰明加小動作，在暗角協助隊友，這些細節從不會在數據反映，正如下列兩個入球。

記得上次拉美拿在英超入球是何時嗎？去年主場對水晶宮，超過1年前。（Getty Images）

去季新冠肺炎復賽首仗，熱刺主場對曼聯靠一次中場反擊，由貝雲積發揮速度，單騎殺入禁區勁射開紀錄。世人目光全在貝雲積如何掠過世界最高身價「雪糕筒」哈利馬古尼，卻無留意拉美拿如何左穿右插，在後方「擋車」。

【熱刺去季復賽對曼聯首個入球，拉美拿走位刁鑽】

+ 2 + 2 + 2

又如本季聯賽作客大炒修咸頓，孫興慜射成3:1，拉美拿的走位亦可圈可點，似是準備執漏，着實減慢前隊友獲加彼德斯（Kyle WALKER-PETERS）回防包抄。

【英超作客修咸頓，阻擋昔日小師弟】

惡人榜樣 留下來自有原因

敵軍不齒，球迷不解，拉美拿的場上作風註定難有觀眾緣。但作為「巴利遺產七人眾」最後代表，能在華麗背後，發揮專長擔當黑手套，正是領隊所需，而且拉美拿的惹火，來得聰明，加盟熱刺7季尚未曾被逐。遇上摩連奴，可謂臭味相投。摩連奴要隊員為求勝利做壞人，賀積查治的「惡」，拉美拿的「毒」，現貨有售，啱晒合尺，缺一不可。

拉美拿髖部大傷，曾休戰一年，近來保持健康且獲摩連奴重用。（Getty Images）

【英超第4輪賽果】