日本棒球｜橫濱職棒隊推最強精品值360萬　在港購買至少貴十倍

日本職業棒球隊橫濱DeNA灣星隊（横浜DeNAベイスターズ），每逢周四至周六皆推出新產品「吸金」，近日新品令人眼前一亮，就是樓盤The Star Hills。 萃取皇朝傳統、融和經典工藝、樹立雍容爾雅……都沒有，屋苑設計近乎只歡迎「真．球迷」業主。 至於香港人最關心的樓價，每間日式獨立屋，港幣400萬有找。

The Star Hills位於神奈川県横浜市南區清水之丘（清水ヶ丘），距離京濱急行線南太田站約10分鐘路程，現時只得4間獨立屋出售，1號屋已經落成，2至4號屋預計今年11月竣工。

灣星精品多，大多要搶購，這一份新球會精品，是一個樓盤，可以慢慢諗。（横浜DeNAベイスターズ官網）

4間屋皆是日本房產的「LDK」（Living + Dining + Kitchen）規格，兩層連天台，建築面積由101.84平方米至110.54平方米。最特別是每屋均設「B-Room」，球會介紹這是「睇波房」，特設位置讓住客擺放球會精品，例如簽名波、球衣、吉祥物DB. Starman公仔等，約齊三五知己欣賞球賽直播支持愛隊，別有風味。

除了B-Room，屋子外牆和門口均有會徽或球會的星形標誌，其中兩屋外牆以球會的「横浜ブルー」（橫濱藍）為主色，另外兩間則是木色。

地台刻有灣星隊徽。（横浜DeNAベイスターズ官網）

大門旁鑲有隊徽，全街人都知你「捧邊隊」。（横浜DeNAベイスターズ官網）

景觀方面，1、4號屋皆鳥瞰橫濱「港未來」（みなとみらい）的城市景色，十分開揚。

横浜DeNAベイスターズ最近推出樓盤The Star Hills，日式獨立屋間隔四正。（The Star Hills網站）

▼▼🏡橫濱日式獨立屋，港幣400萬有找，間隔四正好用（按圖）🏡▼▼

+ 3 + 3 + 3

The Star Hills亦方便球迷到主場睇波，屋苑距離橫濱DeNA灣星主場所在地橫濱公園僅3.4公里，駕車約10分鐘就到。業主買樓更可獲5萬日圓商品券、精選家電、球員簽名球棒及主場門票。

至於香港人最關心的樓價，4間屋價錢由4580萬至4880萬日圓，折合港幣300多萬，對香港人而言實在是「超筍價」。畢竟，要在香港入手獨立屋，價錢最少加多個零。

横浜DeNAベイスターズ推出樓盤The Star Hills，景觀開揚。（The Star Hills網站）

以樓盤作為「球會精品」，聽來瘋狂，但橫濱DeNA灣星是日職棒近年改革最成功的隊伍，創造市場營銷奇蹟，甚至從一枝職業棒球隊，變成一個「橫濱品牌」。

橫濱DeNA灣星5年間轉虧為盈，全靠不會盲追數的CEO！請看下集故事：