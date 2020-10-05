【英超】英國曼聯迷不滿簽卡雲尼　嘲「冇人要」如發霉爛薯片

曼聯盛傳將會簽入烏拉圭射手卡雲尼（Edinson Cavani），但英國「魔迷」Mark Goldbridge不滿意，指「紅魔」早可跟他簽約，卻等到現時才行動，是因為心急於焚才出手，矛頭直指以活華特（Ed Woodward）為首的管理層。

英國傳媒上周透露，曼聯對33歲的卡雲尼有興趣，而且進展迅速，將會在轉會窗完結前完成。不過，有指卡雲尼要求22萬鎊周薪，而且其經理人有望於今次轉會得到1000萬英鎊收入。

英國曼聯球迷Mark Goldbridge對此極度不滿，於球迷網《The United Stand》上載影片，狠批曼聯管理層。

卡雲尼4月初法國盃後一直未有再落過場。（Getty Images）

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「曼聯認為簽卡雲尼十分有用，」他說：「他X的8個月前已是個極佳的機遇了，他8個月前己經是自由身了！」卡雲尼與巴黎聖日耳門的合約到7月才到期，但這名烏拉圭球員4月後已無上陣機會，看來Goldbridge忘記了卡雲尼於4月3日作客里昂的法國盃有出過場。

著名意大利足球記者Fabrizio Romano指曼聯將付1000萬英鎊給卡雲尼經理人，亦使得以常批評曼聯決定而聞名的Goldbridge怒火中燒。「這根本是個爛笑話，曼聯被一班廢物搞得支離破碎了。我們竟要為這種破事出1000萬英鎊，管理層的人是怎樣想大家了？他們一定認為你們（曼聯球迷）都是一班白痴。」

Goldbridge認為曼聯簽卡雲尼只是心急如焚。（Getty Images）

雖然他說今次「爆發」並非針對卡雲尼，亦「希望他來到曼聯會有好表現」，但曼聯臨急臨忙簽人，卻對外表示卡雲尼是個絕佳收購實是自欺欺人。

Goldbridge批評免費簽卡雲尼卻要付1000萬英鎊給其經理人實為離譜。（Getty Images）

卡雲尼為PSG上陣301場攻入200球。（Getty Images）

Goldbridge以自助餐作比喻：「就好似去食自助餐一樣，你遲了去拿食物，尋尋覓覓只見到一塊沒有任何人想要的發霉爛薯片，現在曼聯將這塊爛薯片放在碟上，跟大家說這是Fine Dining，太好了。」他直言曼聯亦不想要卡雲尼，因為心急如焚才會簽人，但卻吹噓到似是「世紀一簽」般。

卡雲尼2013年加盟PSG後，上陣301場攻入200球，但因為與陣中球星尼馬曾鬧不和，其後上陣時間愈來愈少，今年7月以自由身完約離隊。

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