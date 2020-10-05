【足球】辛祖詐病返英國激嬲多蒙特　車路士射手違限聚令道歉

多蒙特翼鋒查頓辛祖去向未明，英國傳媒爆料指他最近回到倫敦，但並非與轉會曼聯有關。英媒周一（5日）透露辛祖與車路士球員芝維爾，為另一「藍戰士」譚美阿巴謙慶祝生日的相片，更指生日會多於6人，違反英國限聚令，阿巴謙隨後道歉。

阿巴謙周六（3日）迎來23歲生日，辛祖、芝維爾等友人為他舉行驚喜派對，但人數多於6人以上，更有指生日會多達20人，違反英國限聚令。

雖然辛祖謊稱身體抱病未能操練作賽，但多蒙特已表明轉會上的立場不會改變。（Getty Images）

據英國傳媒報道，辛祖向多蒙特告稱自己傷風，缺席上周操練，德國《天空體育》指「蜜蜂兵團」得知事件後勃然大怒。不過，《天空體育》亦指多蒙特雖然不滿辛祖所為，但對他去向立場堅定，曼聯要得到辛祖必須拿出逾1億英鎊轉會費，一毫子都不能少。

芝維爾與辛祖違反限聚令為阿巴謙搞Surprise Party（Getty Images）

辛祖於派對上口罩半掩。（網上圖片）

「組織、參與今次聚會的人露出幼稚一面」

事件曝光後，阿巴謙即時發道歉聲明。這名車路士前鋒指自己回家發現朋友與家人為他準備好慶祝生日，「組織、參與今次聚會的人露出幼稚一面」，雖然自己不知情，但仍想誠心道歉。

阿巴謙為生日會事件道歉。（網上圖片）

英格蘭國家隊將於今次國際賽檔期，與威爾斯進行友賽，再跟比利時、丹麥合演兩場歐洲國家聯賽分組賽，3人入選今次名單。英格蘭足總表示，為安全起見，已告知3人延期報到。

英軍上次國際賽期間亦爆出球員違反衛生指引的事件，曼城的菲爾科頓及曼聯的格連活特在冰島作賽後邀約女生返酒店房，最後被逐出該次大軍。

英超第4輪賽果（按圖放大）：