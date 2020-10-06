【足球轉會】阿仙奴關窗前一小時劫走馬體會大將　傳施蒙尼極氣憤

轉會窗最後一天，忙碌的不止曼聯一隊，另一英超強隊阿仙奴從馬德里體育會手上購入中場湯馬士柏迪（Thomas PARTEY），並放走兩員中場盧卡斯托拉拿（Lucas TORREIRA）和古安杜斯（Matteo GUENDOUZI）。 交易在轉會窗臨關閉前最後一小時才落實，據報殺馬體會主帥施蒙尼一個措手不及，使他惱怒不己。

新球季表現不俗的阿仙奴，壓哨以5000萬歐元（約4530萬英鎊）觸動馬體會中場湯馬士柏迪的違約條款，並跟這個27歲加納國腳簽下長約。

柏迪早在2011年已離開家鄉加納，前往西班牙加盟馬體會。2015年升上一隊至今188次為馬體會上陣，攻入16球。他被主帥施蒙尼視為中場核心，上季35次上陣攻入3球，球隊最終在西甲聯賽排第三位。據悉施蒙尼打算圍繞柏迪組建中場線，因此對陣中大將最後關頭被撬十分氣憤。

阿仙奴在最後一刻簽入馬體會中場柏迪。（Getty Images）

阿仙奴剛剛以疫情為由解僱吉祥物Gunnersaurus的扮演者Jerry Quy，卻在轉會市場最後關頭豪花4500萬英鎊買入柏迪。（Getty Images）

整個夏天阿仙奴也跟柏迪扯上關係，他2017/18球季為馬體會贏得歐霸冠軍，並在2018年簽下新約，至2023年才屆滿，不料阿仙奴願意大破慳囊啟動違約金高價簽入。

槍手主帥阿迪達稱，「我們觀察湯馬士已有一段時間，很高興可以為球隊引入如此高質素球員。」又指出，「他是個能量充沛的中場球員，從一支頂級球會帶來豐富經驗，也在西甲和歐聯最後水平征戰數個年頭。」

他表示對柏迪的態度和工作方式十分欣賞，「他是個聰明的足球員，很期待他融入我們的系統之中，為正在進步中的球隊帶來貢獻。」

【阿仙奴今夏轉會窗交投】

+ 2 + 2 + 2

前槍手：韋拉接班人終於出現

阿仙奴前守將阿曼達查奧爾（Armand Traore）認為，柏迪的加盟讓球隊時隔多年終於找到傳奇前隊長韋拉接班人，「他令我想起基拔圖施華或韋拉，一個可以從後場引球推進發動攻勢的人。」

柏迪的加盟，同時觸發陣中的烏拉圭中場盧卡斯托拉拿外借馬體會一年。他自2018年7月以2600萬英鎊自森多利亞加盟，累積上陣89次。同日已被阿迪達打入冷宮的法國小將古安杜斯，被外借至德甲哈化柏林一年。阿仙奴欲簽入的里昂中場艾奧亞（Houssem AOUAR），最終留隊。

阿仙奴今夏頻頻出手，早前已動用2600萬歐元從里爾買入巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes），免費簽入車路士翼鋒韋利安（Willian）以及續借皇馬中場施巴路斯（ Dani Ceballos ）。上季只得令人失望的第八位，阿仙奴英超開季4戰3勝1負，形勢不俗。

【今夏已落實足球轉會】