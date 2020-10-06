【法網】祖高域錯手重演美網意外　輕取卡卓洛夫躋8強

法國網球公開賽進入第二周賽事，男單頭號種子祖高域在第四圈鬥俄羅斯球手卡卓洛夫，結果直落三盤輕取對方晉級，順利躋身8強。 「一哥」今場比賽中，救波時再度不慎省中司線員，令人想起早前美網發脾氣打中司線員的一幕，他賽後坦言這個感覺似曾相識。

法網踏入第二周賽事，戰情逐漸白熱化，男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic）在第4圈與15號種子﹑俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov）交手，爭奪8強席位。祖高域今仗晉級過程未遇太大阻力，直落三盤6：4﹑6：3及6：3，以兩小時23分鐘擊敗該名俄羅斯球手，躋身8強，無獨有偶，他的8強對手就是美網出事一仗的對手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）。

祖高域直落三盤擊敗卡卓洛夫，順利躋身8強。（Getty Images）

法網男單最後8強（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

祖高域在首盤中，竟然出現與美網相同的一幕。祖高域嘗試接卡卓洛夫的強力發球，「一哥」稍為失位，伸盡右手嘗試回擊，網球擊中拍邊，飛向場邊的司線員，並擊中他的頭部，祖高域及後隨即上前向司線員致歉。

祖高域擊中司線員後，隨即上前慰問對方。（美聯社）

祖高域法網再度擊中司線員片段：

祖高域再度不慎打中司線員，當然沒有任何「手尾跟」，他賽後表示司線員頭部略有紅腫，並稱感覺就像似曾相識，「這一幕就像與美網一樣，我希望他（司線員）無事，我知道傳媒必定做炒作一番。過去15年不時出現打中裁判的事情，這是一個十分尷尬的畫面。」

祖高域再度打中司線員，直言感覺似曾相識。（Getty Images）

在今年美網16強與卡蘭路布斯達交手時，被打破發球局後疑似發脾氣，向後方一揮球拍打中女司線員的喉嚨，導致她當場倒地，並聽到她喘氣和咳嗽的聲音，祖高域趕緊上前道歉及慰問。裁判及後商討近10分鐘，最終宣布取消祖高域的參賽資格。