【足球】英格蘭違令三子逃過警察調查　錯過強制檢驗無緣鬥威爾斯

英格蘭國腳查頓辛祖及芝維爾日前為譚美阿巴謙慶祝生日，但因聚會達20人，遠超英國6人限聚令許可，3人隨後為行為道歉。 英國倫敦警方周二（6日）宣布不會調查今次事件，但英格蘭足總會繼續調查，更要3人延後報到，錯過強制檢查將無緣對威爾斯的熱身賽。

阿巴謙周六迎接23歲生日，辛祖、芝維爾等親友於其倫敦住所舉行生日會，給阿巴謙一個驚喜。惟生日會片段流出，英國傳媒指聚會多達20人，違反了英國政府的指引。

阿巴謙為生日會事件道歉。（網上圖片）

英國傳媒指，如果警方追究事件，罰款可達10000英鎊。不過，倫敦大都會警方宣布因為事件發生後才接到線報，沒有機會在事發時到現場接觸並勸告當事人，故不會調查事件。

雖然警方不調查，但英格蘭足總表示會繼續進行內部調查，英媒更指英格蘭領隊修夫基對3人所為十分憤怒。

芝維爾與辛祖違反限聚令為阿巴謙搞Surprise Party（Getty Images）

事件曝光後，阿巴謙即時發道歉聲明。這名車路士前鋒指自己回家發現朋友與家人為他準備好慶祝生日，「組織、參與今次聚會的人露出幼稚一面」，雖然自己不知情，但仍想誠心道歉。辛祖及芝維爾亦發出道歉聲明，指自己會從事件中汲取教訓。

不過，英格蘭足總日前已表示，「為安全起見」，命令入選今次大軍名單的3人延後報到。由於英格蘭當地時間周四對威爾斯，一眾球員於周二報到並接受強制性檢測，意味三子錯過檢測，不得於這場比賽上陣。

辛祖於派對上口罩半掩。（網上圖片）

英媒指修夫基聞訊震怒，未知延後報到令3人錯過比賽是否變相停賽處分。（Getty Images）

延後報到變相罰停賽？

雖然修夫基未有任何表示，但從菲爾科頓及格連活特於冰島違例約女性上酒店房，事後將二人逐出大軍，今次阿巴謙、芝維爾及辛祖延後報到或許是變相停賽處分。

英國傳媒指，如英足總許可，3人仍可以趕及周五報到及接受檢查，如呈陰性反應，可於周日主場對比利時的歐洲國家聯賽分組賽候命。

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