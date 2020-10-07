港超聯｜新球季可望10月底展開　足總向政府爭取球迷入場

本港新冠肺炎疫情自9月起放緩，且漸趨穩定，應屆港超聯在上月中復賽至下周日煞科，來季賽事亦有望順利展開。港超球會今日（7日）與足總開會，初步確定下季賽事安排。

2020/21年度港超聯將有9支球隊角逐，足總今日與各球會召開會議，討論新季安排。主席貝鈞奇向傳媒透露，東方龍獅、傑志、理文、冠忠南區及富力R&F都贊成聯賽於本月24日開鑼，而香港飛馬及晉峰則已入信指球隊因外援工作證及入境等限制，希望押後比賽日期；標準流浪跟愉園亦有相似意見。他認為有關球隊的要求「合情合理」。

足總主席貝鈞奇指出有球隊因外援問題而要求押後開賽，是「合情合理」。（袁志浩攝）

飛馬提特別方案 足總料先舉行菁英盃

貝鈞奇又指，香港飛馬在會上提出透過賽程編排等方法，讓該隊在11月14日起才進行首輪聯賽。足總因此考慮先在10月24日展開部份聯賽及菁英盃分組賽，獲要求延遲開賽的4支球隊同意，惟建議有待明日舉行的足總董事會通過。

傑志高舉今屆菁英盃冠軍；而因遷就部份球隊，下季賽事或於季初展開。（資料圖片）

爭取開放球迷入場 球隊或轄免隔離

至於賽事安排，足總早前曾就復賽向民政事務局提交建議書，大致將復賽計劃分成3個階段——「階段一」為目前進行中的方案，即球隊家居隔離、賽事閉門進行；「階段二」為球隊毋須家居隔離、球迷有限度入場；「階段三」即一切回復正常。

貝鈞奇引述足總醫事顧問容樹恆的意見，指足總可考慮向政府爭取在新球季進入「階段二」或「階段三」，一切有待民政事務局批準。但他補充即使成事，球隊仍需定期向足總匯報職球員健康狀況及檢疫。據悉若可進入「階段二」，球隊職球員仍需在比賽前作檢測，至於可入場的球迷數目若為球場容納人數的30至40%。按照近年的本地賽事入場人數，應足夠照顧大部份場次的需求。

今屆港超自9月19日復賽，全數賽事閉門上演，足總正爭取下季比賽可有限度開放予球迷入場。（資料圖片）

貝鈞奇又稱，政府目前已向公眾重開球場，因此相信比賽場地不成問題，而未參與復賽的球隊亦可隨時開操，準備下個球季。另外，各支球隊在會上亦要求足總就租借場地及轉播等費用向政府爭取資助，貝鈞奇指會方已就此在9月30日去信政府，但結果仍需視乎疫情而定。

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