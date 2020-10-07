【西甲】馬體會轉會完結前32分鐘如夢初醒　眼白白看柏迪投阿仙奴

阿仙奴於轉會窗完結前，以4500萬英鎊啟動馬德里體育會中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）的放人條款，阿迪達成功從施蒙尼手中搶走該名加納中場。 馬體會西甲轉會窗完結前32分鐘，才收到柏迪合約條款已被啟動的消息，外國傳媒指這支西甲勁旅對「兵工廠」的手段感到憤怒。

阿仙奴對柏迪心儀已久，但馬體會一直不願放人，這場「轉會大長篇」終於在日前夏天轉會市場關閉前終結，柏迪以4500萬英鎊成為「槍手」。

馬體會事後發出聲明，指球會西班牙時間晚上11：28才收到西甲通知，得悉阿仙奴啟動柏迪的放人條款。《ESPN》指馬體會從未收到阿仙奴的報價，對柏迪突然轉會感到無奈。

馬體會對阿仙奴轉會窗完結前突然出手感到無奈。（Getty Images）

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報道又指馬體會早於8月時已預料會出現這種情況，需要就流失陣中球星，如柏迪、奧比歷等人，作好準備「填窿」，最壞情況是人去樓空，未能找到合適替補人選。

由於阿仙奴出手搶柏迪事出突然，馬體會已沒有時間做挽留的工作，只能眼白白看着加納中場成為「槍手」。馬體會近年已失去基沙文、洛迪卡斯簡迪、盧卡斯靴南迪斯等主力，情況都跟今次相似，唯一分別是阿仙奴轉會窗關閉前一刻才出手，殺馬體會一個措手不及。

馬體會早已擔憂陣中球星會被搶走，又無法填補空缺。（Getty Images）

阿仙奴突然出手，殺馬體會一個措手不及。（Getty Images）

不過《ESPN》指相比起對阿仙奴的手段，馬體會更不悅柏迪這樣終結8年賓主關係。柏迪2012年加入「床單軍團」青訓，成為一隊成員後已為馬體會上陣188場，錄得16個入球及12次助攻，為球隊中場的「定海神針」。

柏迪被視為「韋拉接班人」。（Getty Images）

馬體會於歐洲爆發新冠肺炎疫情前曾提出新合約，但柏迪拒絕簽字，最終這名被視為「韋拉接班人」的中場於10月「入廠」。據馬體會右閘捷比亞表示，柏迪英語流利，相信可極速融入球隊，其體質及技術亦絕對合適英超。

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