【英超】沙拿捍衛無家者　利物浦射手見義勇為獲讚英雄

英國傳媒報道，利物浦射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）早前在對阿仙奴一戰後，在利市一油站遇見無家者David Craig被欺凌，上前阻止眾人後，更給了100英鎊給Craig。Craig接受英國傳媒訪問時大讚沙拿是「真心英雄」。

利物浦9月底於主場與阿仙奴合演英超大戰，最終「紅軍」以3：1贏波。英媒指踢足全場的沙拿比賽後駕車到油站加油時，見到Craig被數名路人以言語侮辱，路見不平上前阻止，油站的閉路電視亦影到了事發經過。

沙拿行善不遺餘力。（Getty Images）

【沙拿與洛夫雲BFF友情一切從咖啡開始】

+ 28 + 28 + 28

Craig接受訪問時表示，欺凌者出言侮辱，又質問他為何要乞討，並告訴他去找工作，沙拿聽到後轉身警告他們小心有報應：「遲幾年可能你都一樣！」

這名埃及射手趕走欺凌者之後，給了Craig 100英鎊，令他十分感動，大讚沙拿是「完完全全的傳奇人物」。他又說：「沙拿在我眼中絕對是個英雄，我希望能再次向他道謝。」

沙拿上前阻止欺凌事件。（網上圖片）

沙拿又給了David Craig 100英鎊。（網上圖片）

慈善球王沙拿行善不遺餘力

沙拿在場外樂於助人早是街知巷聞，這名埃及國腳為振興家鄉Nagrig不為餘力，出錢協助這個有65%為貧窮人口的城市興建醫院，又為女孩起學校，讓她們亦可得到接受教育的機會，亦捐錢捐地興建污水處理廠，改善當地污水問題。

沙拿更幫助埃及國內450個家庭，資助他們的每月開支，又在埃及政府出現財政問題時，損出30萬美元。

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：