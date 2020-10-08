【足球】法國7：1大破殘陣烏克蘭　基奧特梅開二度超越柏天尼

國際足球友誼賽，法國主場迎戰烏克蘭，由名將「烏克蘭核彈頭」舒夫真高領軍的烏克蘭，遭受傷患及新冠肺炎的夾擊，大軍中14名球員未能披甲，連年屆45歲的助教亦要臨危被列入名單中，最終法國以7：1大勝烏克蘭。

歐洲新冠肺炎疫情反彈，卻未有影響國際賽日的賽事，烏克蘭照樣造訪巴黎，與法國國家隊舉行友誼賽。

名宿舒夫真高執教的烏克蘭國家隊，出戰今仗友賽前飽受球員傷病問題所困，大軍名單中6人受傷及8人在新冠肺炎病毒測試呈陽性。事關僅得一名門將可作賽，所以舒夫真高決定選上助教﹑早在2016年已掛靴的門將舒夫哥斯基（Oleksandr Shovkovskiy）成為後備門將，他在今仗最終未有披甲。

舒夫哥斯基在2016年掛靴，如今因為球隊傷兵滿營下「出山」，被選上大軍名單。（資料圖片／Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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殘陣應戰的烏克蘭，開賽僅9分鐘便失守，年僅17歲的小將卡馬雲加（Eduardo Camavinga）門前機靈地以一記背門笠射得手，在國際賽地標戰即取得入球，同時成為106年來為法國建功的最年輕球員。

年僅17歲的卡馬雲加在國際賽地標戰即取得士哥。（美聯社）

WHAT A GOAL EDUARDO CAMAVINGA 🤯🤯pic.twitter.com/RreDk2SWlB — Ronan (@HalaRonan) October 7, 2020

年紀比卡馬雲加年長一倍的基奧特，今仗是他代表法國的第100場，在這個具紀念性的一仗中，該名車路士箭頭上半場以熨射及頭槌補中各建一功，梅開二度，在國家隊累積42個入球，超越名宿柏天尼的紀錄，與史上入球最多的亨利相距9球。烏克蘭在上半場末段烏龍球再失一球，法國半場遙遙領先4球。

基奧特在上半場梅開二度，在法國國家隊累積入球超越名宿柏天尼。（美聯社）

烏克蘭下半場由捷蘭哥夫（Viktor Tsygankov）「破蛋」，後備登場的麥巴比及基沙文及後亦有進帳。麥巴比先助攻予杜利素撞射入網，65分鐘射成5：1，其後個人右路突破，扣過對方守衛後射網頂建功，加上基沙文完場前的遠射錦上添花，法國以7：1大破烏克蘭。

法國戰畢今仗後，將在周日（11日）深夜主場鬥葡萄牙，出戰歐洲國家聯賽賽事；烏克蘭則返回主場硬撼德國。