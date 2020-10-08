【足球】葡萄牙兩轟門楣與西班牙互交白卷　C朗拉莫斯世紀合照

曾經於皇馬共事9年的C朗拿度及沙治奧拉莫斯，今仗分別代表葡萄牙及西班牙在場上對壘，最終兩軍全場互無紀錄和波，拉莫斯﹑C朗及比比3名皇馬的昔日隊友在更衣室重聚，西班牙傳媒指拉莫斯與C朗近兩年來並沒有交集。

葡萄牙在主場與西班牙拍跳，葡萄牙由C朗拿度領軍，曼聯的中場核心波基斯費南迪斯則先列後備；西班牙隊長沙治奧拉莫斯未有正選披甲，最後一關則由在車路士失去正選的阿列沙巴拿加把守。

C朗拿度戰至下半場中段退下火線。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

西班牙在上半場有多次攻門，奧莫及洛迪高摩連奴的起腳同樣被葡萄牙門將柏治斯奧撲出。換邊後，C朗拿度初段一扣左腳勁射怒轟門楣，撞中楣底反彈出白界線外。

葡萄牙及後再有開紀錄的黃金機會，C朗左路地波傳中，連拿度辛捷士（Renato Sanches）衝前撞射，惜再一次射中楣底彈出，從重播看到皮球彈在白界線上後彈出，葡萄牙相當「黑仔」，相反阿列沙巴拿加能夠保住清白之身卻非常好運，最終兩軍打成0：0平手，握手言和。

西班牙門將阿列沙巴拿加幸得有門楣兩度救駕，才可在今仗力保清白之身。（Getty Images）

葡萄牙下半場兩轟楣底彈出片段：

Kepa stopped a ronaldo shot he might be back 👀 pic.twitter.com/9szqtub2jE — 🥶 (@kovacic_king) October 7, 2020

What a chance created by Ronaldo. Passing is an underrated aspect of his game pic.twitter.com/2EmIBibEZS — Madridista Haven (@HavenMadridista) October 7, 2020

狼隊的艾達馬查奧爾今仗後備入替，取得第一頂西班牙國家隊「喼帽」，該名「大隻佬」入替後表現不俗，多次於右路突破，製造不少具威脅埋門，卻未能助球隊打破缺口。

艾達馬查奧爾今仗後備入替，首度代表西班牙國家隊上陣。（Getty Images）

傳缺席頒獎禮後失聯 拉莫斯與C朗世紀合照

葡萄牙孖寶比比與C朗拿度先後離開皇家馬德里，今仗與舊隊友沙治奧拉莫斯在球場上重逢，3人在完場後在更衣室短聚，拉莫斯上載3人合照，拉莫斯手持C朗的球衣，表示很高興再與二人重聚。

C朗拿度與拉莫斯在皇馬合作9載，一同為球隊贏得不少錦標，C朗在兩年前離開馬德里後，西班牙《馬卡報》指二人近兩年再沒有聯絡，當中與莫迪歷有關。莫迪歷兩年前打破C朗及美斯的壟斷，勇奪金球獎，《馬卡報》指因C朗當時缺席頒獎禮，自此與舊隊友的關係逐漸疏遠。

拉莫斯﹑C朗與比比3名前皇馬隊友賽後在更衣室合照。（沙治奧拉莫斯Instagram截圖）

【那些年的C朗與拉莫斯】