【足球熱話】修夫基原諒再溫提摩連奴　英媒列英格蘭最少喼帽11人

英格蘭國家隊與熱刺兩大主帥修夫基及摩連奴，早前因為哈利卡尼而掀起一場「激烈對話」，摩帥更不慎叫錯修夫基的名字。 修夫基領軍出戰與威爾斯的友賽前，透露摩連奴及後私下向他致歉，修夫基當然「大人不記小人過」，更向「摩佬」作出溫馨提示。

熱刺早前兩周7賽，英格蘭國家隊在國際賽期連踢3場，哈利卡尼在國家隊及球會「無得停」，賽程頻密下隨時受傷，所以摩連奴開腔希望卡尼可以休息。

為此摩連奴與修夫基展開一場「隔空網球賽」，摩連奴以巧妙的答題技巧，以一張「空頭支票」化解危機，他在回答時更不慎叫錯修夫基為「Gary」，一度成為熱門話題。

熱刺的賽程頻密，加上國際賽，對哈利卡尼的負荷甚大。（Getty Images）

摩連奴領軍6：1大勝曼聯一仗後，解釋「叫錯名」是自己的無心之失，事關他一直誤以為「Gareth」的簡稱就是Gary，聲稱事後已立即親自向修夫基致歉，並笑言修夫基可以叫他做「John」回擊。

摩連奴回應「叫錯名」事件：

"I always thought Gary was short for Gareth!" 😂



Jose Mourinho insists he meant no disrespect when he called England manager Gareth Southgate 'Gary' in a press conference earlier this week! 👀 pic.twitter.com/Rj5dBn8Wfq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 4, 2020

英格蘭將在香港時間今晚（8日）深夜於溫布萊球場鬥威爾斯，主帥修夫基出席賽前記者會時回應，表示不介意摩帥「叫錯名」，並仰慕他一人操流利的多國語言。

修夫基更向摩連奴作出貼心的提示，「叫錯我的名字絕不是個問題，但有一個人的名字他（摩連奴）不可以混淆，那就是熱刺隊中為他們建功的加里夫（巴利）。」

卡尼身為英格蘭國家隊隊長，大有機會在未來3仗代表英格蘭披甲。（資料圖片／Getty Images）

修夫基敢於徵召國家隊新丁，在今次入選30人大軍名單中，17名球員的「喼帽」少於10場，其中5人有望在今仗取得首頂國家隊「喼帽」。

英國《每日郵報》估計修夫基的心水11人，若排出3-4-3陣容並以新丁為主，揀出最少經驗的陣容，這個陣容合共只上陣20次，米高堅尼一人佔當中10次，其餘10人分享其他10次。

《每日郵報》推測最少經驗的英軍11人陣容：

+ 5 + 5 + 5

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